Pronóstico en Mendoza: alertas por tormentas en un viernes con tiempo inestable

El pronóstico en Mendoza para este viernes 17 de abril anticipa una jornada con inestabilidad y alertas meteorológicas por tormentas , especialmente en el este y sudeste provincial. La máxima será de 27° y la mínima de 14°, según organismos oficiales.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas , el día se presentará con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, acompañado por vientos leves del sudeste.

En la misma línea, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) prevé tormentas en el este y sudeste de la provincia, con precipitaciones que podrían registrarse de manera aislada pero con intensidad variable.

En la zona cordillerana, en tanto, también se esperan precipitaciones, lo que podría afectar la visibilidad en sectores de alta montaña.

Por su parte, el SMN emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para sectores del Este de Las Heras y los departamentos de La Paz , Lavalle , San Martín y Santa Rosa .

De acuerdo con el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

2026-03-18 22_08_23-_ Servicio Meteorologico Nacional. — Mozilla Firefox La zona de Mendoza que será afectada por tormentas.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos intensos en distintos puntos de la provincia.

Las recomendaciones ante un alerta por tormentas