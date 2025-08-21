Este viernes 22 de agosto se presentará con condiciones variables en todo el país, según se observa en el mapa del pronóstico. Mientras en algunas regiones predominará el sol, en otras el clima traerá lluvias y tormentas.

Viernes con lluvias en Buenos Aires y tormentas en el norte: así estará el tiempo en el país.

El próximo viernes 22 de agosto se presentará con condiciones variables en todo el país, según se observa en el mapa del pronóstico. Mientras en algunas regiones predominará el sol, en otras el clima traerá lluvias y tormentas.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera un día con precipitaciones, acompañado de nubosidad que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las condiciones no serán estables, lo que podría complicar a quienes tengan actividades al aire libre.

El SMN lanzó alerta de tormenta en el norte El norte argentino, particularmente provincias del NOA y el NEA, mostrará la presencia de tormentas y chaparrones en varias áreas. En cambio, sectores del centro del país tendrán intervalos de nubes con algunos claros, aunque también se registran zonas con lluvias aisladas.

smn (3) El SMN lanzó alerta de tormenta en el norte. En la Patagonia, el panorama es igualmente variado: mientras algunas áreas del sur contarán con momentos de sol, otras tendrán nubosidad y lluvias intermitentes. El tiempo se presenta cambiante en toda la franja austral.