Cuenta DNI: cómo aprovechar el último viernes de marzo con descuento en carnicerías

La billetera digital Cuenta DNI entra en la recta final de marzo con descuentos que siguen siendo clave para el consumo diario. En un escenario de precios en alza, las promociones en alimentos —especialmente en carnicerías— ganan protagonismo y se vuelven uno de los beneficios más aprovechados antes del cierre del mes.

Este 27 de marzo se presenta como la última chance para usar uno de los reintegros más fuertes un viernes, previo al fin de semana. Se trata del 20% en comercios de cercanía, donde están incluidas muchas carnicerías adheridas.

Este 27 de marzo es el último viernes del mes para aprovechar el descuento de Cuenta DNI en carnicerías. Foto: Banco Provincia

El beneficio se activa pagando con la app y cuenta con un tope de devolución cercano a $5.000 semanales por persona, lo que permite abaratar compras habituales como carne, pollo y embutidos.

Antes de pagar, conviene chequear si el local forma parte del programa a través del mapa disponible dentro de la aplicación.

No obstante, la promoción de lunes a viernes seguirá vigente hasta el martes 31 de marzo, último día hábil del mes.

Cuenta DNI: descuentos que impactan en el bolsillo

Las promociones impulsadas por Banco Provincia están pensadas para el consumo cotidiano. Por eso, los reintegros en alimentos concentran el mayor interés, sobre todo hacia fin de mes.

En ese esquema, el viernes se consolidó como el día clave para compras grandes, ya que reúne uno de los descuentos más altos en productos esenciales.

Ferias y mercados: otra vía para ahorrar en alimentos

Además del beneficio en carnicerías, continúa vigente el descuento en ferias del programa Ferias y Mercados Bonaerenses, con condiciones más amplias:

40% de descuento todos los días

Tope de $6.000 por semana por persona

La promoción está orientada a frutas, verduras y productos frescos, lo que la convierte en un complemento ideal para organizar las compras.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos en el cierre del mes

Para potenciar el ahorro, muchos usuarios combinan los beneficios según el tipo de producto:

Viernes 27, lunes 30 y martes 31: compras en carnicerías y comercios de cercanía

Todos los días: compras en ferias y mercados

Esta estrategia permite reducir el gasto en alimentos básicos y llegar mejor al cierre del mes.

Cuenta DNI: último tramo de marzo con alta demanda

Con el calendario llegando a su fin, el último viernes concentra mayor movimiento. Los descuentos de Cuenta DNI siguen siendo una herramienta clave para aliviar el gasto diario, especialmente en rubros sensibles como los alimentos.