Fenómeno del comercio online: cómo comprar en Temu fácil y rápido
Comprar se ha vuelto aún más sencillo a partir de las plataformas comerciales. Shein y Temu encabezan la lista de las apps más solicitadas.
En el último tiempo y, sobre todo después de la pandemia, el comercio electrónico evolucionó de manera vertiginosa frente a las formas tradicionales a la hora de comprar. Realizar compras desde la comodidad del hogar fomentó el surgimiento de nuevas plataformas, como las que están en boga actualmente en Argentina: Temu y Shein.
Estas dos aplicaciones han ganado cada vez más espacio entre los consumidores argentinos. Se trata de tiendas online que venden a precios bajos y cuentan con un extenso catálogo de productos. En este sentido, Temu es una de las aplicaciones más recientes, lanzada en 2022 y con sus comienzos operando en Estados Unidos y luego en Europa y América Latina.
¿Qué se puede comprar en Temu?
La aplicación cuenta con un gran catálogo de productos que incluye ropa, electrónica, artículos para el hogar, accesorios, juguetes, papelería, decoración y mucho más. Los precios pueden ser sorprendentes, ya que se pueden conseguir remeras por menos de cinco dólares, maquillajes a partir de tres dólares, entre otras tantas cosas.
La modalidad de compra es muy sencilla y se puede comprar tanto en su sitio web, como en su aplicación móvil, que se encuentra disponible tanto en Android como en iOs. El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.
Paso a paso: cómo comprar en Temu
- Para comenzar, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vinculando una cuenta de Google, Facebook o Apple.
- Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.
- Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talla y reseñas de otros usuarios.
- Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.
- Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.
- Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.
- Uno de los principales diferenciales de Temu es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.
- Los productos vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.