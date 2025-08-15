Fenómeno del comercio online: cómo comprar en Temu fácil y rápido

Comprar se ha vuelto aún más sencillo a partir de las plataformas comerciales. Shein y Temu encabezan la lista de las apps más solicitadas.

Temu es tendencia por los costosos regalos que envía a sus usuarios

En el último tiempo y, sobre todo después de la pandemia, el comercio electrónico evolucionó de manera vertiginosa frente a las formas tradicionales a la hora de comprar. Realizar compras desde la comodidad del hogar fomentó el surgimiento de nuevas plataformas, como las que están en boga actualmente en Argentina: Temu y Shein.

Estas dos aplicaciones han ganado cada vez más espacio entre los consumidores argentinos. Se trata de tiendas online que venden a precios bajos y cuentan con un extenso catálogo de productos. En este sentido, Temu es una de las aplicaciones más recientes, lanzada en 2022 y con sus comienzos operando en Estados Unidos y luego en Europa y América Latina.

Sólo se concretan el 17% de las compras online en América Latina. Foto: Shutterstock En solo cuatro meses, ya se duplicaron las compras online en el exterior en valor y volumen. Shutterstock ¿Qué se puede comprar en Temu? La aplicación cuenta con un gran catálogo de productos que incluye ropa, electrónica, artículos para el hogar, accesorios, juguetes, papelería, decoración y mucho más. Los precios pueden ser sorprendentes, ya que se pueden conseguir remeras por menos de cinco dólares, maquillajes a partir de tres dólares, entre otras tantas cosas.

La modalidad de compra es muy sencilla y se puede comprar tanto en su sitio web, como en su aplicación móvil, que se encuentra disponible tanto en Android como en iOs. El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.