"Viva el rey", el polémico grito del embajador argentino en España en un homenaje a San Martín

El sorprendente hecho de Wenceslao Bunge Saravia ocurrió en Cadiz, España, durante un acto en conmemoración de la muerte del General José de San Martín.

Los dichos del embajador argentino se dieron durante un homenaje al procer en Cádiz.

Un polémico hecho se vivió en Cádiz, España, este domingo 17 de agosto, durante un acto en homenaje a la muerte del General José de San Martín. Allí, el embajador argentino en este país, Wenceslao Bunge Saravia, pronunció un discurso que concluyó con un sorpresivo recuerdo al Rey Franco.

El diplomático comenzó expresando: "Este domingo 17 se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y con España. San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: ‘Seamos libres y lo demás no importa’".

Luego, antes de finalizar, ocurrió el hecho que sorprendió a todos los asistentes al acto por el 175° aniversario del prócer nacional. Bunge Saravia lo cerró con el grito: "¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad!".

El discurso del embajador argentino en España X El reconocimiento a San Martín por la Embajada Argentina Con motivo de esta fecha especial, desde las redes sociales de la embajada se resaltó el homenaje como un "tributo al General José de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de Argentina, Chile y Perú, con una emotiva Ofrenda Floral en Cádiz".

Junto al diplomático que protagonizó este hecho se encontraban el alcalde de Cádiz, Bruno García de León, el cónsul argentino en esa ciudad, Sergio Servin, y autoridades locales.