Dos supermercados venden electrodomésticos a mitad de precio: dónde comprarlos

Dos de las principales cadenas de supermercados del país pusieron en marcha una nueva campaña de descuentos en electrodomésticos . Se trata de Carrefour y Coto, que prometen rebajas considerables de hasta el 50% para todos sus clientes. Además, se pueden acumular promociones según el producto y el comercio.

En un contexto en el que, por ejemplo, se habilitó la importación de electrodomésticos de línea blanca como heladeras desde Chile, los comercios argentinos buscan cómo competirles y ganarles a esas oportunidades que se presentan en la diaria. Es por eso que analizan más promociones para cautivar al público.

En los supermercados de la cadena Carrefour de todo el país hay rebajas de hasta la mitad del precio en distintos artículos como batidoras, freidoras, cortacabellos o pavas eléctricas.

Por ejemplo, la freidora de aire doble Mandine está a un 40% de descuento con 9 cuotas fijas con Visa o con tres cuotas sin interés. Mientras que una máquina para cortar el pelo tiene un ajuste del 55% menos, quedando a $19.000.

Por su parte, Coto tiene descuentos del 50% en máquinas de afeitar Top House, quedando a 10.000 pesos. Otros descuentos del 20% en freidora Moulinex Easy Pro y también del 20% en aspiradoras ciclónicas.

electrodomesticos linea blanca importacion chile (10) Supermercados ofrecen descuentos para comprar electrodomésticos. Foto: Archivo. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los supermercados buscan que estas promociones incrementen considerablemente las ventas, que venían caídas en los últimos meses. Ya aseguran que las freidoras, secarropas, freezers, computadoras y heladeras han crecido a montos impensados en las últimas semanas.

Desde los supermercados remarcaron que cuentan con facilidades de financiamiento y pagos en cuotas mediante tarjetas de crédito.

En tanto, para los consumidores y las familias, comprar con descuentos presenta nuevas oportunidades para renovar algún sector del hogar sin tener que comprometer seriamente el presupuesto familiar contnando con artefactos de última categoría y actualizados al día de hoy.