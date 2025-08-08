Cierran estación Plaza Italia de la línea D del subte por renovación: hasta cuando estará cerrada

La estación Plaza Italia de la Línea D del subte cerrará desde el lunes 11 de agosto por aproximadamente tres meses, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones de Sbase. Las obras buscan modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

Los trabajos en Plaza Italia incluirán impermeabilización , pintura, revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc , recambio de pisos y revestimiento granítico en escaleras.

También se instalarán nuevas luces LED , señalética renovada, señalización braille en pasamanos y pórticos, y mobiliario como bancos, cestos y apoyos isquiáticos para mayor comodidad.

En el área patrimonial, se restaurarán los ocho murales de vestíbulos y andenes, así como las mayólicas históricas, bajo la supervisión de restauradores profesionales.

El proyecto abarca accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, garantizando mayor circulación, iluminación y orden para los pasajeros.

Otras estaciones ya renovadas en el subte

Dentro del mismo plan, ya se intervinieron once estaciones, entre ellas Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D, además de Castro Barros, Lima, Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C) y Jujuy (Línea E).

También se renovaron trece paradores del Premetro, como Ana María Janer, Mariano Acosta, Presidente Illia y Parque de la Ciudad, entre otros.

Próximos cierres y obras planificadas

Las obras continuarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D).

Asimismo, se lanzaron licitaciones para renovar Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).