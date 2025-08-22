Stellantis presenta su segunda edición del Winter Car Show

Al igual que en la temporada anterior, Stellantis se hace presente en el centro de ski de Las Leñas con un parque temático de autos en el que los visitantes podrán ver los vehículos y disfrutar de múltiples beneficios. Para conocer los detalles de las distintas propuestas los interesados pueden ingresar al sitio web exclusivo haciendo click acá .

Cada marca de Stellantis contará con un espacio para que sus clientes puedan conocer las novedades del año y disfruten de beneficios imperdibles registrándose en el club de fidelización de su marca favorita. Una vez que lo hagan, podrán optar entre grandes oportunidades como, por ejemplo, una bonificación en el Snow Rental, donde los visitantes adquieren los equipos para las distintas actividades en la nieve y solicitan distintos servicios, como encerado y afilado de tablas.

Por su parte, la marca FIAT exhibirá el último lanzamiento de la marca. La nueva pick-up Fiat Titano será la unidad oficial de traslados.

Para que ningún integrante se quede afuera, Citroën ofrecerá una tarjeta de Sacoa con crétido para que los más pequeños y sus familias puedan disfrutar de las actividades más divertidas.

DS Automobiles se hará presente en Sushi Club. Fiel a su programa “Only You”, la marca se acercará a sus clientes con los beneficios más exclusivos y sofisticados del Centro de Ski Las Leñas.

Con el espíritu aventurero característico de la marca, en la base de la montaña se encontrará el espacio destinado a la marca Jeep, donde los visitantes podrán apreciar los vehículos. Además, podrán recibir obsequios característicos de la identidad de la marca registrándose en su plataforma.

La marca Peugeot tendrá su espacio en el parador UFO POINT, donde sus clientes podrán ir a disfrutar de un Sunset inigualable. Este evento constará de un after ski único con una amplia variedad de tragos y platos gourmet; una experiencia increíble frente al imponente paisaje nevado de Las Leñas.

¿Qué podrás ver en Las Leñas?

Dentro del Centro de Ski, los visitantes podrán apreciar los siguientes modelos en exhibición:

FIAT TITANO FREEDOM PLUS AT8 AWD

FIAT TITANO RANCH AT8 AWD

JEEP COMPASS BLACKHAWK

JEEP RENEGADE WILLYS

RAM RAMPAGE LARAMIE

RAM 1500 LARAMIE NIGHT EDITION

PEUGEOT 3008 GT AM 25

PEUGEOT 5008 GT AM25

CITROEN BASALT T200 SHINE

CITROEN C3 AIRCROSS T200 7

DS 7 PLUG IN HYBRID

Beneficios exclusivos

Los clientes de las marcas Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM, que visiten el lugar, podrán disfrutar beneficios en los siguientes lugares:

UFO POINT

SUSHI CLUB

SNOW RENTAL

SACOA

Conocé más en: https://wintercarshow.com.ar/