Estudiantes de Guaymallén crean un fertilizante orgánico para reducir residuos y cuidar el ambiente

Un grupo de estudiantes de la Escuela N° 4-025 Los Corralitos diseñó “Green Boost”, un fertilizante elaborado con desechos orgánicos.

El emprendimiento “Green Boost” se destacó entre más de 270 propuestas en la Rueda de Capitalización de Junior Achievement.

Un grupo de jóvenes de sexto año de la Escuela N° 4-025 Los Corralitos, en Guaymallén, creó un fertilizante orgánico a base de residuos que suelen descartarse, con el objetivo de darles un nuevo uso y contribuir al cuidado del ambiente. El proyecto, bautizado Green Boost, nació en el marco del programa Aprender a emprender de Junior Achievement y rápidamente se convirtió en uno de los más destacados a nivel nacional.

Un emprendimiento con impacto positivo La iniciativa surgió luego de descartar una primera idea que no podía concretarse por limitaciones de materiales y espacio. Inspirados por un docente, los estudiantes decidieron trabajar en un producto accesible, práctico y con impacto ambiental positivo. “Queríamos reducir el uso de químicos, reutilizar materia orgánica y disminuir la contaminación”, explicaron los integrantes del equipo.

El proceso de desarrollo no estuvo exento de dificultades: el grupo debió aprender a organizarse, tomar decisiones colectivas y administrar tiempos. Con herramientas como votaciones virtuales y documentos compartidos, lograron superar los obstáculos y cumplir los plazos. Además de la experiencia práctica, los alumnos destacaron la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua como aprendizajes clave.

estudiantes guaymallén Estudiantes de Guaymallén apuestan por la innovación y la sustentabilidad. Prensa En la edición 2025 de Aprender a emprender participaron más de 9.000 estudiantes de todo el país, quienes presentaron 438 emprendimientos. Green Boost sobresalió en la Rueda de Capitalización, donde los jóvenes emprendedores exponen sus proyectos ante inversores en busca de financiamiento inicial.