Cuánto destinará Guaymallén para la construcción de 800 viviendas y quiénes podrán acceder

El municipio de Guaymallén acordó esta semana la compra de un terreno de casi 100.000 m2 a la Nación , donde se iban a construir viviendas del exprograma Procrear , con un proyecto que quedó discontinuado. En su lugar, aumentará la cantidad de viviendas y las mismas estarán destinadas exclusivamente para familias de la comuna.

La comuna que administra Marcos Calvente se hará cargo del predio ubicado en Tirasso al 2.200, en el cual la gestión del expresidente Alberto Fernández había iniciado la construcción de cinco torres con un total de 500 viviendas, pero con un avance mínimo del 16%, que quedó estancado desde fines del 2023. Con la llegada de Javier Milei, se cortaron las inversiones y se disolvió el Procrear, por lo que quedó el proyecto paralizado.

A sabiendas del gran déficit habitacional que sufren los mendocinos, el municipio radical tomó la decisión de comprar el terreno, que hoy está administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y modificará el proyecto original, llevando de 500 a 800 viviendas.

En diálogo con MDZ Online, Calvente calificó de "histórico" el traspaso de los terrenos, teniendo en cuenta que la suspensión de la edificación de viviendas con el plan Procrear es un problema a nivel país, y Guaymallén es "el primer municipio del interior del país que logra este acuerdo", aunque hay un antecedente en el partido de Tres de Febrero (Gran Buenos Aires), con un traspaso similar.

Si bien la compra con la Nación se pactó en 1,1 millón de Unidades de Viviendas (UVIs) en un plazo de 12 cuotas, Guaymallén terminará pagando un total aproximado de $1.300 millones, tal como informó Calvente.

Sobre el valor del terreno, el jefe comunal señaló que es "conveniente" y que Guaymallén estará pagando "lo que representa al valor de la tierra, no nos están considerando las construcciones que avanzaron desde el Procrear".

De igual forma, indicó que la compra debía hacerse, teniendo en cuenta que más allá que sean terrenos fiscales, el Procrear se fondeaba a través del Banco Hipotecario y había un fideicomiso con cuatro empresas en este proyecto, de los cuales hay una deuda pendiente del Estado con las mismas.

Por otro lado, el Tribunal de Tasaciones de la Nación valoró el predio en una cifra muy inferior a la de otros municipios, como Tres de Febrero (Buenos Aires), donde terrenos de menor tamaño resultan mucho más caros por su localización urbana. En Guaymallén, en cambio, la condición de zona semiurbana y la necesidad de demoliciones redujeron el costo del traspaso.

Nuevas viviendas para familias de Guaymallén y recupero de la inversión

Para que se materialice la transferencia del terreno, primero habrá que esperar la rescisión del contrato del Banco Hipotecario con las cuatro empresas constructoras. Luego de eso, la administración de Calvente prepara un nuevo fideicomiso en el cual se modificará el proyecto original.

Además de la compra del terreno, Guaymallén se hará cargo de parte de la infraestructura y la urbanización de la zona, con todo lo que refiere a cloacas, agua, veredas, cunetas, alumbrado público y pavimentación de las calles.

Procrear Guaymallén (2)

La inversión realizada, en tanto, se espera recuperar con las cuotas que paguen las familias que sean adjudicatarias, o al menos un porcentaje del dinero invertido.

Otro dato relevante es que los departamentos serán destinados únicamente a familias que residan en Guaymallén.

"Vamos a bajar el costo de las viviendas y con la modificación del proyecto agregaremos 300 viviendas más. A las mismas podrán acceder exclusivamente vecinos de Guaymallén", destacó Calvente.

Agregó que actualmente están "diseñando y ejecutando la obra eléctrica y urbana, incluida la calle Tirasso y sus colectoras, para que la zona crezca con un perfil urbano y comercial. La intención es recuperar la inversión a través de las cuotas que paguen los beneficiarios, independientemente de cómo se estructure el fideicomiso: si el municipio aporta la infraestructura urbana y las empresas el terreno, el modelo puede funcionar de manera eficiente”, sostuvo.

Viviendas más baratas

Respecto a los valores de las viviendas, el Intendente señaló que la redefinición del proyecto integra una reducción del costo de edificación.

Procrear Guaymallén (1)

"Los proyectos del Procrear se estaban diseñando con valores superiores a los U$S 2.500 por metro2, completamente inaccesible para las familias de Guaymallén en términos del acceso a un crédito", marcó, y señaló que buscarán, por lo menos, bajarlo en un 30 o 40%.

En la comuna agregaron que buscarán "adaptar el modelo a la realidad local y conseguir un esquema viable".