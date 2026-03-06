Guaymallén ofrecerá un taller gratuito de orientación vocacional para adolescentes

La propuesta está destinada a jóvenes de 16 a 23 años y será coordinada por el psicopedagogo Emanuel Torrico.

El taller busca brindar herramientas para que los jóvenes reflexionen sobre sus intereses y proyecten su camino educativo y profesional.

La Municipalidad de Guaymallén invita a adolescentes y jóvenes a participar de un taller de orientación vocacional ocupacional que se realizará durante marzo en el espacio "Sin Filtro – Estación Saludable". La propuesta está dirigida a personas de entre 16 y 23 años y busca acompañar el proceso de elección del futuro académico y laboral.

La actividad estará coordinada por el psicopedagogo Emanuel Torrico, quien brindará herramientas para que los participantes puedan reflexionar sobre sus intereses y fortalecer el autoconocimiento, aspectos clave al momento de definir un proyecto educativo o profesional.

Durante los encuentros se abordarán temas vinculados al desarrollo personal y a la toma de decisiones, con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión que permita a los jóvenes pensar su futuro con mayor claridad.

Encuentros y contenidos del taller El taller se desarrollará en tres encuentros programados durante el mes de marzo en el espacio "Sin Filtro – Estación Saludable". Las fechas previstas son el lunes 9 de marzo a las 11, el martes 17 de marzo a las 17 y el lunes 23 de marzo nuevamente a las 11.

En cada jornada se trabajarán diferentes aspectos relacionados con el crecimiento personal y la elección vocacional. Entre los temas se destacan el desarrollo de una autoestima sana y la jerarquización de prioridades, elementos fundamentales para tomar decisiones vinculadas al proyecto de vida.