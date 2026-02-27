Habilitan cruce transitorio en zona clave de Guaymallén por obra cloacal

La Municipalidad de Guaymallén informó la habilitación de un cruce transitorio en la intersección de Tirasso y Profesor Mathus, en el marco de los trabajos del colector cloacal que se ejecutan en la zona. La intervención, que forma parte de una obra a cargo de Aysam, tiene como objetivo liberar la circulación vehicular en un punto clave del departamento, afectado por las tareas de infraestructura.

Desde la comuna indicaron que el nuevo paso permitirá mejorar el tránsito mientras continúan las obras, aunque solicitaron a conductores y peatones circular con precaución por la presencia de maquinaria pesada y operarios.

cruce transitorio guaymallén1 La obra busca optimizar el sistema de saneamiento en Guaymallén. Prensa Guaymallén Precaución y avances en una obra clave El colector cloacal Tirasso es una de las intervenciones más relevantes en materia de saneamiento en Guaymallén, ya que apunta a optimizar la recolección y el transporte de líquidos cloacales en un sector con alta densidad poblacional.

Según informaron desde el municipio, más de 88.000 habitantes se verán beneficiados de manera directa con esta renovación, que busca modernizar la infraestructura existente y acompañar el crecimiento urbano del departamento.