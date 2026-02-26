Un joven fue asesinado de una puñalada en el pecho en Guaymallén

La víctima del asesinato en Guaymallén fue identificada como Brian Peinado Cuartero, de 26 años. Murió al sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Central.

Un joven de 26 años fue asesinado la madrugada de este jueves en Guaymallén. La víctima, identificada como Kevin Brian Peinado Cuartero, recibió una puñalada en el pecho que le provocó la muerte, luego de ser trasladado al Hospital Central. Investigan los motivos del ataque y buscan individualizar al autor.

El sangriento episodio se registró pasada la medianoche cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un sujeto herido de arma blanca en calle Malvinas argentinas al 1.300, en el distrito de Belgrano.

Policías de la jurisdicción se desplazaron hasta ese lugar y se encontraron con que la víctima había sido trasladado por familiares al Hospital Central, a bordo de un vehículo particular.

Una vez en el nosocomio de calle Alem de la Ciudad de Mendoza, el joven fue ingresado inmediatamente al Quirófano, ya que se encontraba en estado crítico, pero antes de ser intervenido sufrió un paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida.

Los primeros trabajos tras el asesinato A raíz de eso, se le dio intervención a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien inició una investigación para establecer las causas de la agresión que provocó la muerte de Peinado Cuartero y se dispusieron una serie de medidas en la escena y averiguaciones por parte de detectives policiales para avanzar en la causa.