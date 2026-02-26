Crimen en Guaymallén: quién era el joven que fue asesinado de una puñalada frente a su casa

Detectives policiales y judiciales investigan el crimen de Kevin Brian Peinado Cuartero , un joven de 26 años que fue asesinado la madrugada de este jueves de una puñalada frente a su casa de Guaymallén . Tras el hecho de sangre, buscan testigos y relevan cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de esclarecer el caso.

Durante las primeras horas de la pesquisa, las autoridades profundizaron sobre el perfil de la víctima y establecieron que en la Justicia provincial sólo contaba con un antecedente de lesiones agravadas en concurso real con resistencia a la autoridad de 2018, causa por la que accedió a una suspensión de juicio a prueba y evitó ser sentenciado.

Pero el dato que llamó la atención de los sabuesos fue una causa que se le inició en el fuero federal, en 2019, por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes). Al parecer, ese expediente se inició a raíz de una denuncia a la línea Fonodroga (0800-800-37642) en la cual un denunciante anónimo dio cuenta sobre presunta actividad de narcomenudeo en el domicilio de Peinado Cuartero.

A partir de las tareas de vigilancia desarrolladas por personal de la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ), el joven, quien para ese entonces tenía 19 años, quedó complicado porque fue visto realizando maniobras de pase de manos con sujetos que llegaban hasta su vivienda de calle Malvinas Argentinas al 1.500, en el distrito guaymallino de Belgrano.

Los detectives terminaron interviniendo en una de esas transacciones y detuvieron a Peinado Cuartero al momento en que vendía un cigarrillo de marihuana a un cliente. Al requisarlo, le hallaron nueve porros y dos trozos de cannabis prensado , todo con un peso de 54,4 gramos. En tanto, le secuestraron también dos librillos de papeles para armar cigarros artesanales y 1.350 pesos en billetes de baja denominación, surge del expediente federal.

Teniendo en cuenta ese antecedente narco, los pesquisas a cargo de la investigación por el asesinato no descartaban que todo se haya originado por un conflicto vinculado a algún tema de drogas, explicaron las fuentes consultadas por MDZ.

El asesinato en Guaymallén

De la reconstrucción inicial surgió que pasadas las 0.30 de este jueves personal policial tomó conocimiento sobre un joven herido de arma blanca en calle Malvinas Argentinas, a pocos metros del cruce con avenida Mitre.

Inmediatamente, uniformados se dirigieron hasta ese lugar y entrevistaron a un hermano de Peinado Cuartero, quien les relató que su padre encontró a la víctima tendida en la vereda de su casa y con una herida punzocortante en el pecho.

Frente a eso, su progenitor le pidió ayuda a un vecino que pasaba el lugar en auto y trasladaron al lesionado hasta el Hospital Central, donde ingresó en estado crítico.

Posteriormente, se supo que los médicos del nosocomio capitalino le diagnosticaron herida de arma blanca el lado izquierdo del tórax y lo ingresaron de urgencia al Quirófano, ya que había perdido abundante sangre y necesitaba ser intervenido.

No obstante, sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de que pudieran operarlo y terminó perdiendo la vida. Frente a eso, se le dio intervención a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien dispuso las actuaciones de rigor por parte de la Policía Científica y la División Homicidios, de Investigaciones, en la escena del crimen.