Quién era "El Oreja", el hombre asesinado a balazos en Moreno: el video del fatal tiroteo

El ruido de motos y disparos sorprendió a los vecinos del barrio La Porteña, al sur del partido bonaerense de Moreno , durante la noche del sábado. La víctima fue Brian Maximiliano Benitez (32), alias " El Oreja ", quien murió a raíz de una herida de bala en la garganta. El asesinato y la fuga de los homicidas quedaron grabados.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la barriada, sumado al registro filmográfico obtenido, se pudo situar el ataque en el cruce de las calles San Luis y Martínez Melo, pasadas las 21.

En ese momento, dos motos se movilizaron a rápida velocidad, y desde una de ellas, una persona efectuó varios disparos contra Benítez, quien también iba sobre su moto, una Honda Titan.

Todo esto quedó grabado por la cámara de seguridad de una vivienda del barrio.

Concretamente, Benitez recibió dos impactos de balas, una en la pierna derecha y otra en la garganta. Esta última fue la que terminó significando su muerte.

Tras el ataque, los delincuentes se alejaron, dándose así a la fuga, razón por la que hoy son buscados por las autoridades de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona.

En la escena, los peritos de la Policía Científica encontraron el cadáver del Oreja tendido sobre la calle, junto a su moto, un cargador de pistola y un teléfono celular. Además, en la zona hallaron más de 20 vainas de varios calibres, lo que dio un indicio de la magnitud del tiroteo.

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Martín Soñora, quien caratuló el hecho bajo la calificación de homicidio.

Familiares y amigos lloraron la pérdida de "El Oreja"

Tras conocerse la noticia del asesinato, los allegados a Benítez publicaron mensajes despidiéndolo.

"Me niego a creer que no te voy a volver a ver más", arrancó un sentido posteo, que continuó: "Solo me queda aprender a vivir con este dolor en el corazón del saber que no estás más; te voy a extrañar una eternidad".

image

"Por siempre en mi corazón, Orejon", concluyó este posteo.

En una publicación de esta misma índole, otra de las allegadas a la víctima compartió imágenes del Oreja junto a un texto que decía: "Te amo, y te voy a amar toda mi vida. Mi compañero, mi papá, porque eras para mí: mi papá".

image

"Hay que ser fuerte por la familia", cerró este descargo.