Asesinato en el Carnaval de Mercedes: qué declaró la mujer detenida por la muerte de Brian Cabrera

Ya hay tres detenidos por el crimen que ocurrió este domingo de carnaval en la ciudad de Mercedes. La mujer está imputada como autora de homicidio.

Este domingo de Carnaval, un joven de 18 años, identificado como Braian Cabrera, fue asesinado a balazos en la ciudad de Mercedes. Por el crimen, ya hay tres detenidos, todos de una misma familia: Omar Auza, de 57 años, su hija, María Luján Auza, de 33, y uno de sus nietos, Martín Ezequiel Auza, de 19.

María Luján confesó en las últimas horas haber disparado, aunque aseguró que no tuvo intención de matar a Braian y que “ni siquiera le había apuntado a él”, de acuerdo informó Clarín. También sostuvo que el conflicto “venía de antes”.

Las declaraciones de la mujer se enmarcan en la indagatoria que se les realizó a los tres aprehendidos sobre el hecho ocurrido cerca de la 1 de la madrugada del domingo.

María Luján Auza quedó imputada como autora de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, y su padre y su hijo como coautores. El caso quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes.

Así fue el asesinato en el carnaval de Mercedes Carlos, hermano de la víctima, contó que el episodio comenzó por una pelea a metros de donde él se encontraba. “Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Ahí saltó mi hermano”, relató. Luego, agregó: “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”.