Una familia detenida y otra de luto: los estremecedores detalles del asesinato en el carnaval de Mercedes

El carnaval de Mercedes , localidad de la Provincia de Buenos Aires, terminó abruptamente con el asesinato de Braian Cabrera , de tan solo 18 años. El crimen sacudió a toda la zona y ya cuenta con tres detenidos , todos parte de la misma familia . Por su parte, los allegados a la víctima piden justicia y dieron indicios del origen del conflicto.

Todo ocurrió en la madrugada del domingo, cerca de la 1, en la Avenida 29 , entre las calles 24 y 22, un sector que a esa hora desbordaba de familias y vecinos durante los festejos.

Testigos indicaron en primera instancia que el asesinato fue el desenlace de una discusión entre Cabrera y un hombre mayor. En medio de los gritos, el agresor sacó un arma de fuego y disparó. No obstante, en las últimas horas nuevas versiones indican que fue una mujer la que perpetró el hecho de sangre.

De igual manera, los proyectiles impactaron en el tórax y en la región occipital de la cabeza del joven, quien se desplomó instantáneamente en el asfalto y murió poco después en el Hospital Blas Dubarry.

A raíz del despliegue de efectivos policiales en la zona y el análisis de las cámaras de seguridad, se pudo identificar y capturar a dos de los presuntos responsables: Martín Ezequiel Auza (19) y María Luján Auza (33), quienes son madre e hijo.

Tras ellos, durante la jornada de este lunes se efectuó la detención de Omar Teodoro Auza (53), identificado como padre y abuelo de los anteriormente apuntados por el crimen.

La investigación del caso, a cargo del fiscal Matías Lattaro, sostiene que el mayor de los detenidos fue quien entregó el arma homicida a los otros dos. Esta misma fue encontrada entre las pertenencias de su nieto al momento de su captura.

El luto de su familia y el asesinato en primera persona

"Recién acabo de dejar a mi hijo dentro de un cajón. Es el dolor más grande de perder un hijo; solo pido justicia por Braian Cabrera. Que paguen los que hicieron. A mi hijo no lo voy a ver más, pero esto no se puede quedar en la nada", escribió la madre del fallecido en su cuenta de Facebook.

Al mismo tiempo, su hermano Carlos, quien reconoció estar involucrado en la pelea, también usó sus redes sociales para lamentar la muerte del joven: "Ahora qué hago, compañero, sin vos. Volá bien alto, hermano querido".

El día siguiente al asesinato, el hermano de Cabrera contó que el episodio comenzó por una pelea que lo tenía a él como protagonista.

“Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Ahí saltó mi hermano”, relató, y luego, agregó: “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”.

Esta versión fue sostenida por un amigo de la víctima que también estaba presente en ese momento: "Lo fueron a matar al hermano (Carlos). Él tenía quilombo con ellos", subrayó.

Nueva marcha convocada por los allegados

Mientras las redes sociales de amigos y familiares de Cabrera se llenaron de mensajes de luto, los mismos ya convocaron una nueva marcha para este martes a las 18 en la calle 29, entre 22 y 24, para continuar su reclamo de justicia.

Esta será la segunda movilización, ya que los mismos ya se habían presentado en el centro de Mercedes con el mismo pedido.

"10, 15 o 20 años no le va a devolver la vida a nuestro Braian. Queremos perpetua para los asesinos", escribió una familiar del fallecido junto a la convocatoria para esta nueva movilización.