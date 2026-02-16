Crimen en el carnaval de Mercedes: detuvieron a un tercer sospechoso

La Policía arrestó este lunes a otra persona sospechosa por el asesinato de Brian Cabrera, de 18 años, en el carnaval de Mercedes.

Este lunes, detuvieron a un tercer sospechoso en el marco de la investigación por el crimen de Brian Cabrera, el chico de 18 años asesinado a tiros durante los festejos por carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes.

De acuerdo con el parte oficial, la Policía arrestó a un nuevo sospechoso por el crimen, y se trataría de un familiar de los dos primeros detenidos.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Brian en el carnaval de Mercedes En las últimas horas, ya habían sido arrestados María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza, de 19, identificados como los primeros acusados en la causa.

En paralelo a la nueva detención, el fiscal Matías Lattaro lleva adelante las indagatorias vinculadas a los dos primeros detenidos para establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia del hecho.

Mirá el video del crimen en el carnaval de Mercedes carnaval mercedes asesinato El sentido mensaje de Carlos, el hermano de Brian La muerte del joven ocurrió durante la madrugada del domingo, en la segunda noche del carnaval en Mercedes. Tras el hecho, Carlos, hermano de la víctima, contó que el episodio comenzó por una pelea a metros de donde él se encontraba. “Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Ahí saltó mi hermano”, relató.