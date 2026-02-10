Un piloto de la Fórmula 1 sufrió un accidente de tránsito a horas de los test de pretemporada en Bahréin

A un día de los ensayos en el Circuito Internacional de Bahréin, un corredor de un importante equipo de la Fórmula 1 sufrió un accidente con su coche.

Un piloto de la Fórmula 1 sufrió un accidente de tránsito a un día de los ensayos en Bahréin.

Este miércoles en el Bahréin International Circuit se llevará a cabo el segundo de test de pretemporada de la Fórmula 1 y allí, Franco Colapinto junto a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, ultimarán detalles en su monoplaza previo al Gran Premio de Australia, la primera carrera del calendario 2026.

Además de los dos pilotos del equipo francés, los otros 20 corredores también seguirán limando detalles en sus autos de cara a una renovada temporada que tendrá como factor clave el cambio en el reglamento y los monoplazas.

Kimi Antonelli sufrió un accidente de tránsito a un día de los ensayos en Bahréin A un día de los ensayos en Bahréin, Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, sufrió un accidente de tránsito en Serravalle, una ciudad de San Marino. Según informó el equipo alemán en su cuenta oficial, el italiano (que conducía un auto de edición limitada hecho por la marca) chocó de frente contra una barrera pero, afortunadamente, no sufrió heridas graves y tampoco involucró a terceros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/racepluscom/status/2021156644827083069&partner=&hide_thread=false Kimi Antonelli’s car



He is ok and take part in the tests. pic.twitter.com/Pr7p5x4VNx — Race+ (@racepluscom) February 10, 2026 Incluso, fue el propio Antonelli quien se bajó del auto y llamó a las fuerzas de seguridad para que asistan al lugar para corroborar que todo este bien y retirar el vehículo dañado.