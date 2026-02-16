La tajante sentencia de Lewis Hamilton sobre la polémica con los motores de Mercedes: "Que la FIA se encargue de ello"

Lewis Hamilton dio su opinión sobre el debate por los motores de la marca alemana y le mandó un contundente mensaje a la FIA.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no comenzó y ya estalló la primera gran controversia técnica. El foco está puesto en los motores desarrollados por Mercedes, cuya fábrica en Brackley habría encontrado una interpretación del nuevo reglamento que le permitiría optimizar la medición de la compresión y obtener una ventaja sensible respecto del resto de los fabricantes.

La reacción no tardó en llegar. Diferentes proveedores de unidades de potencia elevaron consultas y quejas formales ante la FIA y, tras una serie de reuniones técnicas, medios europeos aseguran que el ente rector analiza introducir ajustes en la normativa para equilibrar el escenario y evitar una supremacía prolongada de los propulsores alemanes a lo largo del campeonato.

En medio del revuelo, una de las voces más autorizadas en pronunciarse fue la de Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo, que afronta su segundo año con Scuderia Ferrari tras un 2025 complejo, reconoció que en la primera semana de ensayos en Baréin percibió una diferencia marcada entre Mercedes y el resto de las escuderías, un indicio que alimenta la polémica en el paddock antes incluso de que se apaguen los semáforos en la primera carrera del calendario.

lewis hamilton Hamilton habló sobre la polémica por los motores de Mercedes. Shutterstock La tajante sentencia de Lewis Hamilton sobre la polémica por los motores Mercedes “Sobre las posibilidades que tenemos nosotros (Ferrari), bueno, es imposible saberlo en este momento. Espero que estemos en la contienda. Creo que todos estamos muy cerca, excepto Mercedes. Pero no sabemos qué nivel de combustible usa cada equipo”, sentenció el británico en primera instancia.