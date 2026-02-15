Pierre Gasly anticipa una salida impredecible en Australia: "Les aconsejo que estén frente al televisor"

Pierre Gasly , compañero de Franco Colapinto en Alpine , puso el foco en un aspecto de la nueva Fórmula 1 que promete dar de qué hablar: las largadas. A pocos días del inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia, el francés advirtió que el momento en que se apaguen los semáforos podría ofrecer una escena difícil de anticipar.

La revolución técnica que atraviesa la categoría introduce unidades de potencia más complejas y una gestión energética mucho más delicada. En ese contexto, el procedimiento de salida deja de ser un trámite automatizado para transformarse en un desafío estratégico y técnico de alto riesgo .

Con una sonrisa, pero sin ocultar la incertidumbre, Gasly lanzó: "¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará". Y agregó: "Bueno, ya veremos. Yo mismo no estoy muy seguro. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes".

El nuevo concepto de motor obliga a los pilotos a mantener un régimen elevado antes del arranque para reducir el turbo lag y asegurar una entrega de potencia inmediata. Sin embargo, ese impulso inicial debe administrarse con cuidado para no comprometer la energía disponible durante el resto de la vuelta.

Las pruebas realizadas en Barcelona y Baréin dejaron en evidencia que aún no existe un control absoluto sobre esta maniobra. Se observaron arranques inestables y respuestas irregulares, señales claras de que el margen de error será mínimo. Una leve descoordinación en el timing podría traducirse en pérdida de posiciones o situaciones comprometidas en el pelotón.

Consultado sobre posibles riesgos, especialmente si algún auto queda detenido en la parte alta de la parrilla, el francés fue prudente: "Una vez más, creo que dentro de unas semanas o unos meses todos encontraremos cómo simplificar las cosas, pero por ahora, después de solo dos semanas de test, se ve claramente que no será fácil en Australia”.

La fiabilidad como prioridad absoluta en la nueva Fórmula 1

Más allá del espectáculo que pueda ofrecer la largada, Gasly dejó en claro que la clave en el inicio de esta nueva era será completar la competencia sin inconvenientes mecánicos. La complejidad de los monoplazas 2026 cambia la lógica habitual.

"Pero forma parte de una lista mucho más larga de situaciones que podrían ser difíciles. Por eso creo que en Australia, el desafío número uno y la prioridad número uno será simplemente la fiabilidad y la capacidad de terminar la carrera. Y por simple que parezca, no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los F1 anteriores, porque estos coches son extremadamente complejos”.

La Fórmula 1 2026 comenzará con incertidumbre real. Y si las previsiones de Gasly se cumplen, la primera largada del año podría marcar el tono de una temporada donde adaptación y precisión serán tan importantes como la velocidad pura.