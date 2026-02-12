Pierre Gasly dio detalles del problema que detuvo su Alpine y obligó a una bandera roja en Baréin

Pierre Gasly habló después de que un problema mecánico detuviera su auto durante segunda jornada de pretemporada en Sakhir.

Gasly analizó lo que falló en su Alpine en las pruebas de este jueves.

Ese contratiempo se produjo después de una buena primera parte de la jornada, en la que Gasly había acumulado un número importante de vueltas y estaba entre los más activos del día. Más allá de la pausa, el piloto francés completó una sesión sólida y se mantuvo competitivo en la tabla de tiempos.

gasly baréin Alpine probó el A526 con Pierre Gasly este jueves. X @AlpineF1Team En la clasificación general, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido tras el turno vespertino, seguido por el vigente campeón Lando Norris (McLaren) y el británico Oliver Bearman (Haas), mientras que Gasly se ubicó entre los primeros lugares antes del incidente.

El análisis de Pierre Gasly Tras bajarse del auto, Pierre Gasly habló sobre lo ocurrido: reconoció que el día fue productivo en términos de rodaje —donde completaron cerca de 100 vueltas— y destacó que el equipo está aprendiendo con cada salida a pista. “En general, ha sido un día bastante bueno… y con la dirección que estamos empezando a tomar”, afirmó.

Sobre la interrupción, el piloto explicó que se trató de una medida preventiva: "Nuestra sesión se ha visto interrumpida esta tarde después de que viéramos algo en los datos que no nos gustó y tomáramos algunas precauciones y detuviéramos el coche". Y agregó: “Aún así, hemos completado muchas vueltas y estamos aprendiendo mucho cada vez que salimos a la pista, especialmente con algunos sistemas nuevos y nuevas formas de trabajar”.