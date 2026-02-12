Pierre Gasly dio detalles del problema que detuvo su Alpine y obligó a una bandera roja en Baréin
Pierre Gasly habló después de que un problema mecánico detuviera su auto durante segunda jornada de pretemporada en Sakhir.
Los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin siguen siendo una mezcla de sensaciones para los equipos. En la segunda jornada de actividad, Alpine vivió un momento inesperado cuando el monoplaza de Pierre Gasly se detuvo en la curva 1, lo que obligó a detener temporalmente la sesión con una bandera roja tras un problema técnico con su A526.
Ese contratiempo se produjo después de una buena primera parte de la jornada, en la que Gasly había acumulado un número importante de vueltas y estaba entre los más activos del día. Más allá de la pausa, el piloto francés completó una sesión sólida y se mantuvo competitivo en la tabla de tiempos.
En la clasificación general, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido tras el turno vespertino, seguido por el vigente campeón Lando Norris (McLaren) y el británico Oliver Bearman (Haas), mientras que Gasly se ubicó entre los primeros lugares antes del incidente.
El análisis de Pierre Gasly
Tras bajarse del auto, Pierre Gasly habló sobre lo ocurrido: reconoció que el día fue productivo en términos de rodaje —donde completaron cerca de 100 vueltas— y destacó que el equipo está aprendiendo con cada salida a pista. “En general, ha sido un día bastante bueno… y con la dirección que estamos empezando a tomar”, afirmó.
Sobre la interrupción, el piloto explicó que se trató de una medida preventiva: "Nuestra sesión se ha visto interrumpida esta tarde después de que viéramos algo en los datos que no nos gustó y tomáramos algunas precauciones y detuviéramos el coche". Y agregó: “Aún así, hemos completado muchas vueltas y estamos aprendiendo mucho cada vez que salimos a la pista, especialmente con algunos sistemas nuevos y nuevas formas de trabajar”.
Lo que dejó la segunda jornada en Baréin
La actividad en Baréin es parte de un calendario de seis jornadas de prueba, divididas en dos bloques, que permitirán a los equipos ajustar sus monoplazas antes del inicio oficial de la temporada 2026, programado para el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.
Aunque las interrupciones —como la provocada por el fallo de Gasly— restan minutos de pista, también brindan datos valiosos para detectar debilidades y corregirlas antes de la competencia real. Alpine, que en este ciclo de pruebas mantiene expectativas altas, sabe que cada kilómetro acumulado y cada ajuste realizado puede ser clave para afrontar un año con nuevas reglas técnicas y mayor exigencia.