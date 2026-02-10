El particular objetivo de Alpine con Colapinto y Gasly en los test de Baréin: no serán las vueltas rápidas

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin serán en una instancia clave para los equipos de cara al inicio del campeonato 2026, especialmente en un contexto de profundos cambios reglamentarios. En ese marco, Alpine afrontará las jornadas en el Circuito Internacional de Sakhir con un enfoque particular: no buscará vueltas rápidas ni referencias directas de rendimiento, sino comprender a fondo el comportamiento de su nuevo monoplaza, el A526.

La actividad comenzará este miércoles a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y se extenderá durante cuatro horas, con una pausa de apenas una hora antes del segundo turno, que irá de 9 a 13. El mismo esquema se repetirá jueves y viernes, mientras que la transmisión oficial solo mostrará en vivo la última hora de cada sesión , debido a que varios equipos aún trabajan en detalles técnicos sensibles.

Para Franco Colapinto , estos ensayos representan un paso más en su preparación rumbo a su primera temporada completa en la máxima categoría. El argentino ya había tenido una destacada participación en las pruebas previas en Barcelona , donde acumuló un importante número de vueltas con el A526, y ahora afrontará en Baréin un programa orientado más al desarrollo que al rendimiento inmediato.

Según información publicada por Alpine Club , la escudería francesa centrará su trabajo en recopilar información precisa sobre el comportamiento del A526 en pista, sin enfocarse en registros de velocidad. Los ingenieros compararán los datos obtenidos en Baréin con los del túnel de viento, el CFD y el simulador de Enstone, en busca de validar correlaciones y detectar posibles desvíos.

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Además, el equipo incorporará nuevas piezas durante las jornadas de pruebas y evaluará distintas configuraciones aerodinámicas y mecánicas, especialmente en lo referido a la suspensión. El objetivo principal será comprender cómo responde el auto en condiciones reales de pista, algo clave en un año donde los monoplazas cambiaron sustancialmente respecto a 2025.

Reparto de turnos y estrategia de neumáticos

Alpine confirmó oficialmente el cronograma de manejo para sus pilotos en estas pruebas iniciales de Baréin :

Miércoles: Colapinto (por la mañana) / Gasly (por la tarde)

(por la mañana) / (por la tarde) Jueves: Gasly

Viernes: Colapinto

line up alpine baréin Alpine confirmó la grilla de pilotos para los test de pretemporada en Baréin. X Alpine

También se conoció la selección de neumáticos que utilizará el equipo: 4 juegos de compuestos C1, 6 de C2, 18 de C3 y 1 set de intermedios. La elección refuerza la idea de un programa orientado a simulaciones de carrera, consistencia y análisis de degradación, más que a vueltas clasificatorias.

Un objetivo claro: sumar puntos desde el inicio

Apuntar a los puntos en cada carrera será una auténtica obligación para Alpine en 2026. Este es el objetivo que Steve Nielsen marcó para Gasly y Colapinto, convencido de que la escudería hizo “todo lo necesario este invierno” para contar con un auto competitivo desde el arranque del calendario.

En esa línea, Pierre Gasly destacó la importancia de estas pruebas iniciales en Baréin y subrayó que Alpine llega con un plan sólido para optimizar el trabajo en pista. “Mucho, mucho trabajo, muchas cosas que comprender, muchas cosas que mejorar. Muchas respuestas que buscar sobre la optimización del coche, sobre la comprensión del motor. En términos de pilotaje, esto cambia mucho. Las condiciones de Baréin serán más representativas del resto de la temporada. Tenemos un bonito programa previsto para estos tres días y volveremos a la pista la semana que viene. Trabajar a fondo, concentrarnos en cada vuelta, intentar obtener la mayor cantidad de información posible, para intentar ponernos en la mejor posición en Melbourne, que llegará muy pronto”.

La hoja de ruta hacia Australia

Los test de esta semana no serán los últimos antes del arranque del campeonato, ya que Alpine volverá a girar en Baréin entre el 18 y el 20 de febrero. Todo el trabajo apunta al debut oficial en el Gran Premio de Australia, que se disputará a principios de marzo en el circuito urbano de Albert Park, en Melbourne.

calendario f1 El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada. X @F1

En ese camino, el enfoque conservador pero meticuloso de Alpine deja en claro que el verdadero objetivo no está en los titulares por tiempos rápidos, sino en llegar al inicio de la temporada con un auto confiable, predecible y competitivo, capaz de sostener el plan de sumar puntos desde las primeras carreras con Pierre Gasly y Franco Colapinto como protagonistas.