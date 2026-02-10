Atento, Colapinto: Alpine confirmó la grilla de pilotos para los test de pretemporada en Bahréin

La Fórmula 1 entra en la recta final de su preparación y esta semana afronta la segunda ronda de ensayos oficiales con la mirada puesta en el arranque del campeonato, previsto para la primera fecha en Australia, entre el 6 y el 8 de marzo. Luego de una primera toma de contacto en Barcelona —donde diez de las once escuderías ya pusieron sus autos en pista—, la actividad se traslada ahora al circuito de Sakhir, donde los 22 monoplazas continuarán sumando kilómetros para medir rendimientos y adaptarse a los nuevos reglamentos técnicos. En ese contexto, Franco Colapinto ya tiene confirmada su participación al volante de un Alpine.

Bahrein será escenario de dos bloques de pruebas a lo largo de febrero. El primero se desarrollará desde el miércoles 11 hasta el viernes 13, mientras que la segunda tanda tendrá lugar una semana más tarde, entre el 18 y el 20. El Circuito Internacional de Sakhir albergará así la primera de estas sesiones clave antes del inicio de la temporada.

Franco Colapinto vuelve a la pista en Sakhir La estructura de cada jornada será la misma durante los tres días: dos sesiones de cuatro horas cada una. La actividad comenzará a las 4 de la madrugada en Argentina (10 hora local) y se extenderá hasta las 8. Luego de una pausa de una hora, los autos volverán a la pista entre las 9 y las 13. En cuanto a la cobertura televisiva, la transmisión presentará una particularidad que marcará la diferencia respecto a otros ensayos.

franco colapinto Franco Colapinto se prepara para los tests de Bahréin. X @AlpineF1Team A diferencia del shakedown realizado en Barcelona —que se desarrolló a puertas cerradas y sin cobertura televisiva—, los ensayos en Bahrein contarán con difusión, aunque bajo un esquema limitado. En esta primera tanda, la transmisión será de apenas una hora por jornada, correspondiente al último tramo del día. La previsión es que, para la segunda semana de pruebas, la cobertura sea completa.

Alpine confirmó su line-up para los test de pretemporada en Bahréin De acuerdo con la planificación definida por Alpine, Franco Colapinto será el encargado de inaugurar la actividad del equipo en pista. El piloto bonaerense de 22 años girará este miércoles durante la sesión matutina, mientras que por la tarde tomará el relevo Pierre Gasly. El jueves, en tanto, toda la jornada quedará en manos del francés, y el viernes volverá a subirse al auto el argentino.