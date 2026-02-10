Cuándo corre Franco Colapinto en los tests de Baréin y cómo verlos en vivo

La Fórmula 1 iniciará su calendario de pretemporada en Baréin con una atención especial puesta en Franco Colapinto , quien volverá a subirse al Alpine en el marco de los primeros ensayos oficiales del año. A diferencia de temporadas anteriores, estas pruebas contarán con transmisión televisiva, lo que permitirá seguir de cerca la evolución de los equipos desde el arranque del nuevo reglamento.

Tras las jornadas cerradas realizadas en Barcelona, las escuderías desembarcarán en el circuito de Sakhir para dos bloques de trabajo programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El objetivo principal será validar soluciones aerodinámicas, evaluar la fiabilidad mecánica y avanzar en la integración de las nuevas unidades de potencia.

Dentro de ese escenario, Colapinto continuará su adaptación en Alpine , estructura que atraviesa una etapa de transformación técnica al iniciar su vínculo con motores Mercedes , una alianza que ya dejó señales positivas en los primeros kilómetros de prueba rumbo a la temporada 2025.

El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada.

El piloto argentino afrontará en Baréin una instancia decisiva para sumar rodaje y consolidar su rol dentro del equipo. La posibilidad de ver en pista, por primera vez en público, a los autos desarrollados bajo la nueva normativa convertirá a estos tests en un punto de referencia para medir tendencias y rendimientos relativos.

Alpine buscará recopilar datos que permitan ajustar tanto el comportamiento del chasis como el rendimiento del conjunto motriz, mientras Colapinto se enfocará en adaptarse a las exigencias técnicas de esta nueva etapa.

Mercedes, foco en la fiabilidad y atención de la FIA

Mercedes llegará al Golfo Pérsico con un amplio volumen de vueltas acumuladas en simulaciones y pruebas privadas, aunque su unidad de potencia está bajo observación por cuestiones vinculadas a parámetros técnicos que todavía evalúa la FIA, lo que agrega expectativa al rendimiento real que pueda mostrar en pista.

Este contexto convierte a Baréin en un laboratorio abierto para medir no solo la competitividad, sino también la consistencia de los nuevos desarrollos mecánicos.

Horarios de los tests de Baréin

En Argentina, la actividad diaria se extenderá de 04:00 a 13:00. Durante la primera semana (11 al 13 de febrero), F1TV y Disney+ emitirán únicamente la última hora de cada jornada. En cambio, en la segunda semana (18 al 20), la transmisión será completa, desde el inicio hasta el cierre de cada día.

Test de pretemporada – Semana 1

Turno mañana: 4:00 a 8:00

Turno tarde: 9:00 a 13:00

Transmisión: última hora diaria (12:00 a 13:00 en Argentina)

Test de pretemporada – Semana 2