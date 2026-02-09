El motivo por el cual Red Bull cambió su postura sobre los motores Mercedes, que perjudicarían a Colapinto y Alpine

A pesar de que en un principio se mantuvo en una postura neutral, Red Bull se alió con Ferrari, Honda y Audi en el tema de los poderosos motores de Mercedes.

Red Bull y su motivo principal en el cambio de postura ante el debate de los motores Mercedes.

El comienzo de una nueva y renovada temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y las 11 escuderías comienzan a ultimar detalles de cara a lo que será su primera presentación en el Gran Premio de Australia, en el Albert Park de Melbourne (pactado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo).

A pesar de que la competencia aún no inició, los conflictos entre los equipos comenzaron hace unas semanas y todo se debe al motor de Mercedes, que también lo utilizará el Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Durante los test de pretemporada en Barcelona, el equipo alemán mostró una gran ventaja con respecto a sus rivales, y eso provocó el reclamo de Ferrari, Audi y Honda contra la FIA por la gran diferencia que tenía su unidad de potencia con respecto a los alemanes.

mercedes f1 El motor Mercedes, el mejor en los test de pretemporada en Barcelona. Instagram @mercedesamgf1 Por su parte, quien también quedó envuelto en el centro de la escena fue Red Bull, otro de los equipos que mostró un gran ritmo en los ensayos, ya que en un principio mantuvo su postura inicial de neutralidad. No obstante, al ver la ventaja que consiguió Mercedes con su motor, la escuadra de Milton Keynes cambió de opinión y en las reuniones que mantuvo la FIA con el Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC), se alió junto a Ferrari, Honda y Audi.

El motivo por el cual Red Bull cambió de postura Los números obtenidos y las conclusiones extraídas por Red Bull durante las pruebas en Barcelona marcaron un punto de inflexión en su postura. Luego de desmenuzar la información recolectada, en Milton Keynes confirmaron el verdadero alcance del propulsor Mercedes-Benz y entendieron que tensar el tablero frente a un competidor directo es una carta estratégica que vale la pena jugar.