Lo acribillaron a tiros en pleno carnaval de Mercedes: los videos posteriores al crimen
Brian Cabrera, de 18 años, fue asesinado a tiros durante las celebraciones de carnaval de Mercedes. Hay dos detenidos y un arma secuestrada.
La segunda noche de celebraciones del carnaval en Mercedes terminó en tragedia cuando, alrededor de la 1 de la mañana de este domingo, una ráfaga de disparos terminó con la vida de Brian Cabrera (18). Después del asesinato se detuvo a dos personas.
Según testigos, el asesinato fue el desenlace de una discusión entre Cabrera y un hombre mayor. En medio de los gritos, el agresor sacó un arma de fuego y disparó. Los proyectiles impactaron en el tórax y en la región occipital de la cabeza del joven, quien se desplomó instantáneamente en el asfalto.
Cabrera fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de las maniobras de reanimación, el joven falleció horas más tarde tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.
Dos detenidos por el asesinato en Mercedes
El despliegue de efectivos policiales en la zona y el análisis de las cámaras de seguridad municipales posibilitaron identificar y capturar a los presuntos responsables: Martín Ezequiel Auza (19) y María Luján Auza (33).
Además, al más joven de los capturados se le secuestró el arma presuntamente utilizada en el crimen.
Los videos posteriores al crimen
En las redes sociales comenzaron a circular videos de los momentos posteriores al homicidio, donde se ve a la víctima siendo introducida en una ambulancia
Otro video muestra cómo la fiesta se debió terminar de forma abrupta cuando los músicos entraron en conocimiento de la dramática situación.