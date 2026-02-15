Lo acribillaron a tiros en pleno carnaval de Mercedes: los videos posteriores al crimen

Brian Cabrera, de 18 años, fue asesinado a tiros durante las celebraciones de carnaval de Mercedes. Hay dos detenidos y un arma secuestrada.

La segunda noche de celebraciones del carnaval en Mercedes terminó en tragedia cuando, alrededor de la 1 de la mañana de este domingo, una ráfaga de disparos terminó con la vida de Brian Cabrera (18). Después del asesinato se detuvo a dos personas.

Según testigos, el asesinato fue el desenlace de una discusión entre Cabrera y un hombre mayor. En medio de los gritos, el agresor sacó un arma de fuego y disparó. Los proyectiles impactaron en el tórax y en la región occipital de la cabeza del joven, quien se desplomó instantáneamente en el asfalto.

Cabrera fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de las maniobras de reanimación, el joven falleció horas más tarde tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Dos detenidos por el asesinato en Mercedes El despliegue de efectivos policiales en la zona y el análisis de las cámaras de seguridad municipales posibilitaron identificar y capturar a los presuntos responsables: Martín Ezequiel Auza (19) y María Luján Auza (33).

Además, al más joven de los capturados se le secuestró el arma presuntamente utilizada en el crimen.