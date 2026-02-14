Challa en Carnaval: el ritual ancestral que bendice hogares y negocios

En el marco del Carnaval en Bolivia y el norte de Argentina, la challa es una de las ceremonias más arraigadas del calendario cultural. Se trata de un ritual de origen andino que expresa reciprocidad con la Pachamama o Madre Tierra a través de ofrendas simbólicas. El objetivo es agradecer y, al mismo tiempo, pedir bienestar, abundancia y cuidado para los bienes materiales y la vida cotidiana.

Aunque su fecha central es el Martes de Challa , la práctica se extiende a distintos días previos: en muchos ámbitos laborales se realiza el viernes, mientras que el martes se replica en viviendas, comercios y otros espacios.

La tradición se vive tanto en zonas urbanas como rurales. En las ciudades, la ceremonia suele adaptarse al entorno: se challan casas, negocios, vehículos y oficinas. En el área rural, en cambio, el ritual conserva formas más vinculadas a la tierra y a la producción agrícola y ganadera.

Más allá del contexto, el sentido es el mismo: “dar” a la tierra para recibir su protección. Por eso, muchas personas buscan la bendición de aquello que consideran fundamental para su sustento y progreso.

Conocer el procedimiento es clave para quienes desean realizar la ceremonia respetando su significado simbólico. El ritual comienza con el encendido del carbón, sobre el cual se coloca el sullu, ofrenda asociada a la salud y la prosperidad. No obstante, en contextos urbanos y familiares, algunas personas optan por prescindir de este elemento.

Luego se enciende la k’oa, una mezcla aromática que debe orientarse hacia el lugar por donde sale el sol. Mientras la ofrenda se quema, se challan las cuatro esquinas del espacio con bebidas como vino, singani o cerveza. Este gesto simboliza la protección integral del lugar.

Al finalizar, los restos de la quema se entierran para que la Pachamama los reciba, cerrando así el ciclo del ritual.

Elementos tradicionales que no pueden faltar

Además de la k’oa y las bebidas, la challa incluye una serie de objetos cargados de simbolismo. Es habitual utilizar pétalos de flores, confites, globos, serpentinas y granos dorados para adornar el bien que se desea bendecir. Estos elementos representan alegría, abundancia y celebración.

El alcohol también cumple un rol central: se rocía sobre el suelo, las paredes o los objetos mientras se esparcen las ofrendas, reforzando el gesto de entrega a la Madre Tierra.

conoce-como-hacer-la-challa-de-carnaval Foto: Shutterstock

Cigarrillos, coca y petardos: su significado en la ceremonia

Entre los complementos más frecuentes aparecen los cigarrillos, las hojas de coca y la cerveza, que se incorporan como parte del agradecimiento. A esto se suman los petardos, cuyo estruendo cumple una función específica dentro de la tradición: el ruido fuerte sirve para ahuyentar a los malos espíritus y limpiar energéticamente el espacio.

Este componente festivo refuerza el carácter carnavalesco de la Ch’alla, donde lo ritual y lo celebratorio conviven de manera natural.

Una tradición viva que se adapta a los tiempos

Con el paso de los años, la chaalla ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Aunque existen variaciones en los elementos y en la forma de realizarla, el espíritu de reciprocidad permanece intacto. En pleno Carnaval, el ritual sigue siendo una expresión viva de identidad cultural y de respeto por la Madre Tierra.

Así, entre música, color y celebración, la challa continúa marcando un momento clave del Carnaval, recordando la importancia de agradecer y compartir para atraer prosperidad y equilibrio.