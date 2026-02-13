Carnaval de Jujuy: cómo se realiza la tradicional Bajada de los diablos en Uquía

La Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy se prepara para vivir uno de los fines de semana más convocantes del año con el inicio del Carnaval 2026. Música andina, comparsas, talco, espuma y rituales ancestrales volverán a teñir de color los cerros del norte jujeño, en una celebración que cada año reúne a miles de turistas en la región.

Uno de los puntos más esperados será, como cada año, la tradicional bajada de los diablos en Uquía, en el marco del desentierro del carnaval.

La actividad central tendrá lugar este sábado 14 de febrero en el Cerro Blanco y estará encabezada por las comparsas locales, con más de 350 diablos que descenderán ante una multitud estimada entre 10 y 15 mil personas. La jornada comenzará desde temprano con rituales y actividades en el mojón, incluyendo la ceremonia a la Pachamama, mientras que el horario exacto del descenso se anunciará mediante las clásicas bombas que marcan cada etapa del ritual, generalmente entre las 16 y las 18.

La organización dispuso un operativo especial con estacionamientos delimitados y un esquema coordinado con la Policía provincial para ordenar el tránsito.

En Uquía, a diferencia de otros carnavales del país, la comparsa no está separada del público, sino que se fusiona con él, convirtiendo a vecinos y visitantes en protagonistas de una celebración que combina tradición, identidad y celebración colectiva.

Recomendaciones en Carnaval

Sin embargo, entre la alegría y el despliegue cultural, hay un aspecto clave a tener en cuenta para los turistas que asistan a esta ceremonia festiva: la conectividad.

Durante los días centrales del carnaval, la capacidad de señal de internet suele verse superada por la masiva afluencia de visitantes. Esto provoca demoras o fallas en mensajes, llamadas, transferencias y pagos electrónicos. Por eso, la recomendación principal es no depender del celular para organizar la jornada, llevar efectivo y acordar previamente puntos y horarios de encuentro en caso de separarse del grupo.

También se aconseja asistir con ropa cómoda que pueda ensuciarse, calzado adecuado para caminar varias horas, protección solar y abrigo liviano para la noche.

La hidratación constante es fundamental, especialmente por la altura, que puede intensificar el cansancio y potenciar los efectos del alcohol.