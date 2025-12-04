Los Tekis encendieron La Trastienda y mostraron un pedacito del carnaval de Jujuy en Buenos Aires

"Nosotros queremos que nos mientan y que nos muestren que nos han extrañado", le dijo Mauro Coletti al público en la inauguración oficial del Carnaval de Los Tekis este martes por la noche. Como respuesta, La Trastienda, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, se llenó al instante de gritos eufóricos.

El carnaval de la famosa y querida banda folklore -fusión se realiza en Salvador de Jujuy los días 13, 14, 15 y 16 de febrero . A modo de apertura, el grupo musical llevó adelante un show de casi dos horas con varios artistas invitados y a puro carnavalito, baile y fiesta.

La banda está integrada por Sebastián López (primera voz, quena y charango); Walter Sader (guitarra y percusión); José Luis "Pucho" Ponce (bajo) y el ya mencionado Mauro Coletti (vientos y coros). En total tocaron 18 canciones, y sonaron sus grandes clásicos y éxitos recientes, entre ellos “Todos nos vamos a morir igual”, “Vienes y te vas”, “Un traguito más”, “No Te Vayas Carnaval ”, además de versiones memorables de obras emblemáticas como “Zamba para olvidar” y “Humahuaqueño”, entre muchas otras.

La Trastienda había vendido todas sus entradas y se notó. El lugar estaba desbordado de gente totalmente contagiada de fiesta y alegría, características propias del carnaval . El disfrute del público fue innegable: cantaron, bailaron y revolearon ponchos y pañuelos al compás de las canciones.

"Para mi son mi juventud, mi infancia. Me recuerdan a un grupo de amigos que añoro y que cuando tengo oportunidad me los vuelvo a cruzar", contó Cinthia, oriunda de Tucumán, a MDZ una vez finalizado el show. Hace 18 que vive en Buenos Aires y siempre que la banda está de visita trata de escucharlos. "A veces veo que ( Los Tekis ) van a Tucumán y pienso: "cómo me gustaría estar ahí, con todos mis amigos!", agregó.

Gisela y Emilce, por su parte, fueron a escuchar al grupo por primera vez, aunque lo conocían hace varios años. "Transmiten alegría, felicidad, contacto con la tierra, con Argentina. Todo lo lindo", aseguraron.

Días, entradas y todos los detalles del Carnaval de Los Tekis en Jujuy

El Carnaval que organiza la banda en Jujuy reúne cada año a miles de personas y combina música, celebración popular y raíces profundamente ligadas al norte del país. Más allá de los shows, se trata de una costumbre ancestral que marca el inicio de la fiesta con el simbólico “desentierro” del Diablo del Carnaval y que da paso a días de alegría, encuentro y comunidad.

De esta manera, la fiesta tiene a la banda como anfitriona y número central de cada jornada: ellos tocan todos los días del festival y, además, convocan a una grilla de artistas invitados que año tras año enriquecen la propuesta. La programación completa será anunciada próximamente.

los tekis II (1) El Carnaval de Los Tekis se realizará en febrero. @holy.gsu

El evento se celebrará en Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy los días 13, 14, 15 y 16 de febrero. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 9 de diciembre en este link.

Por otro lado, antes de esa fecha, el grupo estará realizando shows en otros puntos del país: