Uno por uno, cuáles son los 8 restaurantes argentinos elegidos entre los mejores de América Latina

Ocho restaurantes argentinos fueron seleccionados en la edición 2025 del ránking Latin America’s 50 Best Restaurants , que distingue a los principales referentes culinarios del continente. A continuación, te contamos cuáles fueron los locales gastronómicos elegidos.

El esperado evento se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, y reunió a más de 300 especialistas del sector que integraron el jurado: periodistas, cocineros y figuras del turismo.

Sin dudas, la Ciudad de Buenos Aires fue una de las más reconocidas del ranking, con ocho restaurantes ubicados entre los cincuenta mejores de la región. Lima y Santiago completaron el grupo de ciudades con mayor representación.

El restaurante El Chato, de Bogotá, ocupó el primer puesto del listado. Le siguieron Kjolle, de Lima, y Don Julio , de Buenos Aires, que quedó en el tercer lugar tras haber sido primero en 2024.

La parrilla Don Julio (puesto 3) se consolidó como uno de los máximos exponentes del asado argentino. Dirigido por Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, el restaurante trabaja con carnes Aberdeen Angus y Hereford provenientes de una granja propia, y cuenta con una cava premiada y un enfoque en prácticas sustentables. Fue reconocido con una estrella Michelin roja y otra verde.

En el puesto 21 se ubicó Niño Gordo, restaurante que fusiona sabores asiáticos con identidad local. A cargo de Germán Sitz y Pedro Peña, el espacio propone platos influenciados por las cocinas de China, Corea, Vietnam y Tailandia, en un entorno visualmente impactante.

El Preferido de Palermo, en el puesto 24, recupera la tradición de los bodegones porteños. Reabierto en 2019 por los mismos responsables de Don Julio, se destaca por su charcutería artesanal, conservas y platos clásicos.

El Mercado, en el puesto 27, está ubicado dentro del Faena Hotel de Puerto Madero. Dirigido por Pancho Prieto Cané y el chef Emiliano Yulita, se inspira en las cantinas argentinas. Su carta fue curada por Maximiliano Pérez, galardonado como mejor sommelier de la región.

Aramburu, en el puesto 35, representa al fine dining argentino. Su chef, Gonzalo Aramburu, es el único del país con dos estrellas Michelin. El menú incluye dieciocho pasos elaborados con productos de estación y técnicas contemporáneas.

En el puesto 36 debutó Trescha, un restaurante liderado por Tomás Treschanski. Con solo diez cubiertos, ofrece una experiencia basada en microestacionalidad e innovación. La propuesta fue valorada por su originalidad y precisión.

Crizia, en el puesto 40, se especializa en cocina marina argentina. Bajo la dirección del chef Gabriel Oggero, el restaurante trabaja con pesca artesanal y cuenta con una barra de ostras. También fue reconocido por la Guía Michelin con dos distinciones.

Julia, ubicado en el puesto 50, completa la lista. Se trata de un restaurante de solo veintidós cubiertos en el barrio de Villa Crespo. Su chef, Julio Martín Báez, propone una cocina enfocada en productos de estación y atención personalizada.

Cuáles son los 50 mejores restaurantes de América Latina