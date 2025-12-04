La Universidad Champagnat ratificó la sanción a los alumnos del colegio Santa María

El escándalo en el Colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat, continúa generando tensión entre familias y autoridades. El hecho derivó en una investigación interna y en la aplicación de sanciones disciplinarias que alcanzaron a más de un centenar de jóvenes. En medio del malestar social y las versiones cruzadas, MDZ dialogó con Juan Andrés Torrecilla, representante legal del colegio , y con el rector de la Universidad Champagnat, Marcelo Chamorro, quienes ratificaron la medida.

Desde la institución aseguraron que “se ha quebrantado sustancialmente la convivencia escolar” y descartaron cualquier marcha atrás. También explicaron que, más allá del número total de sancionados, son cerca de 11 los estudiantes que realmente podrían quedar en condición de libres. Confiando en que el resto realizará las acciones reparatorias que les descontará amonestaciones.

Torrecilla explicó que el Consejo Escolar elevó el caso al Rectorado, que posteriormente emitió la Resolución 65/2025. Allí se establecieron medidas pedagógicas y disciplinarias en función de los daños constatados: paredes marcadas, bancos volcados, pizarrones pintados, cables arrancados y un parlante arrojado por la ventana.

Pero lo más grave, según indicó, fue la rotura de presentaciones académicas de alumnos universitarios. “Arrancaron de las paredes proyectos, renders y presentaciones que todavía no habían sido evaluados por los profesores”, señaló.

El representante legal remarcó que la sanción está enfocada en la reparación y la recapacitación. “Los alumnos han sido sancionados con 20 amonestaciones, pero la efectivización está sujeta a condición”, dijo. Si completan un proceso de trabajo y un coloquio, podrían reducirlas a 14.

Los que sí quedarían libres

Más allá del número total, Torrecilla aclaró que no todos los jóvenes enfrentan la misma situación. Hay un grupo específico que ya contaba con amonestaciones y eso cambia su panorama. “A partir de esta situación, aquellos alumnos que registraban sanciones previas llegan al total de amonestaciones que los deja libres. Estamos hablando del orden de 11 alumnos”, explicó.

En esos casos, al superar las 20 amonestaciones, no acceden a la reducción y deberán rendir todas las materias completas y podrían hacerlo desde diciembre al no tener que realizar las acciones reparadoras en ese mes. Esto podría complicarles el ingreso a la universidad. “Después hay que analizar cada caso en particular”, sostuvo el rector Chamorro.

Ambas autoridades negaron rotundamente que exista protección hacia algunos estudiantes. “Categóricamente no hay ningún tipo de protección”, afirmó el rector. “Están los informes de cada uno de los alumnos”, agregó Chamorro.

¿Hubo alumnos no sancionados que participaron?

En los últimos días, varios padres aseguraron que hay al menos diez estudiantes que habrían participado de los disturbios y que no fueron incluidos en el listado oficial. “Todo alumno que participó y ha quedado demostrado que participó, fue sancionado o va a ser sancionado”, fue tajante Torrecilla al respecto.

El colegio sostiene que el listado fue armado con base en los informes de los docentes y directivos presentes ese día. Sin embargo, abrieron una puerta a que si las familias aportan pruebas sobre otros jóvenes involucrados, podrían sumarse a la nómina. “Estamos totalmente abiertos a que las familias aporten lo que consideren oportuno”, dijo.

De todos modos, aclararon que hay estudiantes no mencionados porque no estaban presentes. “Hay alumnos que objetivamente no van a ser sancionados porque estaban ausentes o fueron retirados con anterioridad”, detalló Torrecilla.

Daños materiales y responsabilidades

colegio santa maria daños 7 Más de 100 alumnos del último año del colegio Santa María recibieron 20 amonestaciones por destrozos.

La institución también confirmó que los padres deberán afrontar económicamente la reparación de los daños. La resolución ordenó que se realizara un relevamiento de las aulas afectadas, un trabajo en conjunto entre mantenimiento, el decanato y la tesorería.

“Una vez que eso esté determinado, la tesorería regresará la imputación y el prorrateo entre todos los alumnos sancionados”, indicó el representante legal. Ese monto se cargará en las próximas cuotas.

Según Chamorro, dos aulas fueron gravemente afectadas y otras tuvieron daños parciales. De todos modos, aún se están cerrando los presupuestos finales.

Reuniones con padres y el clima dentro del colegio

El rector confirmó que desde este miércoles comenzaron reuniones personalizadas con las familias. “Puedo afirmar que han sido muy positivas y la mayoría ha entendido perfectamente la situación”, afirmó Chamorro.

Finalmente, expresó una preocupación general por el contexto: “El sentimiento es de tristeza y preocupación. Todos tenemos que revisar en las familias, en los colegios y en el sistema educativo”, sentenció.