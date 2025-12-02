Polémico festejo de los alumnos de 5º año de un conocido colegio de Mendoza: ¿habrá sanciones?

En los videos se ve a los alumnos tirar hojas de las carpetas en los pasillos y en el patio interno del colegio Santa María de Godoy Cruz.

Los alumnos del colegio Santa María revolucionaron la escuela con el festejo de fin de año.

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María de Godoy Cruz protagonizaron un polémico y ruidoso festejo de fin de año y los videos se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se ve a los adolescentes arrojar las hojas de las carpetas por los pasillos y en un patio interno de la escuela privada de Mendoza.

Los alumnos de 5º año del colegio Santa María Los alumnos de 5º año del colegio Santa María filmaron la lluvia de papales. Polémico festejo de los alumnos En las imágenes que los estudiantes del último año de secundaria compartieron en las redes sociales se ve cómo todo el establecimiento queda cubierto de hojas de carpetas y papeles picados. Además se ve caer desde los últimos pisos polvo y más hojas.

En los videos se ven los pasillos y el patio interno del colegio Santa María cubierto de papeles. Se escuchan gritos y algunas provocaciones de los estudiantes hacia las autoridades.

En uno de los registros, se ve a un hombre adulto que algunos identifican como directivo de la institución apoyado sobre una baranda y con un gesto de disgusto en el rostro.

Alumnos del último año del colegio Santa María Alumnos del último año del colegio Santa María rompieron hojas y las tiraron al patio interno de la institución. Aparente sanción En las redes sociales también circula el fragmento de una supuesta sanción a los alumnos de 5º año por su comportamiento durante la jornada. Una de las versiones indica que los estudiantes no querían asistir a la escuela el último día y pidieron no tener clases pero que la solicitud fue rechazada. Por lo tanto, en forma de reclamo ensuciaron el establecimiento con papel picado.