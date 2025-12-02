Atención trabajadores: cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre en Argentina

Con la llegada de fin de año, trabajadores y jubilados comienzan a consultar cuándo se cobra la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario ( SAC ), más conocido como aguinaldo . Este ingreso extra, obligatorio por ley en nuestro país, representa una ayuda importante en un mes marcado por gastos adicionales.

El SAC equivale al 50% del mejor salario mensual que el trabajador haya percibido durante el segundo semestre del año. En el caso de quienes no completaron los seis meses trabajados —por haber ingresado recientemente o por finalizar su relación laboral— el pago se ajusta de manera proporcional al tiempo efectivo de trabajo.

El aguinaldo corresponde a todos los empleados registrados , independientemente del tipo de contrato (permanente, a plazo fijo, eventual o de temporada) y sin importar si cumplen jornada completa o reducida.

También lo perciben jubilados y pensionados, quienes lo reciben como prestación anual complementaria junto con el haber de diciembre .

Por el contrario, las personas que reciben únicamente planes sociales no acceden a este beneficio ya que no forma parte de un vínculo laboral formal.

Fecha límite de pago del aguinaldo en diciembre 2025

Según la legislación laboral, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse como máximo el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para su acreditación bancaria, lo que extiende la fecha límite al 24 de diciembre.

Para los trabajadores activos, el empleador puede pagar en cualquier momento dentro de ese rango. En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se deposita junto con los haberes habituales del mes, siguiendo el cronograma de pagos de la seguridad social según la terminación del DNI.

El aguinaldo de diciembre suele destinarse a afrontar gastos de las fiestas, cubrir deudas, realizar compras de fin de año o reforzar el ahorro familiar. Por eso, para muchos hogares representa uno de los ingresos más importantes del último tramo del año.