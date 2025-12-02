Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 3 de diciembre. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia, en distintos momentos de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 03/12
Ciudad
- Entre calles Bernardo Houssay, Manuel Belgrano, Jorge A. Calle, Bolivia y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Mario Benedetti. En la intersección de Acceso N°3 con calle Carlos Berdasco y adyacencias. En el pasaje Moreira. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- En calle Saavedra, entre Allayme y Colón, y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En calle Dardo Pérez, entre Olivares y Las Torres. En el Camino La Unión y Flor del Desierto, hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82, y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga. De 11.15 a 14.00 h.
- Entre calles Juan José Paso, Caleta Oliva, Ingeniero Krause y 1 de Mayo; Carrodilla. De 9.00 a 11.00 h.
Maipú
- Entre calles Piedra Buena, Teniente Olivera, Ramón Lista y Carril Sarmiento; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°50, hacia el este de calle Serpa. En el barrio 23 de Agosto; Rodeo del Medio. De 9.15 a 11.15 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Belgrano con Proyectada V333 y adyacencias; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Santander II, hacia el sur de Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Ortubia, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles El Palomar, Estanislao Salas, El Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles San Martín, Adolfo Calle Este, Balbino Arizu y Sarmiento; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Namuncurá, Romance, Palau y Rawson. En el barrio Los Palmares. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Las Mercedes, entre Yensen y Sardini. En la calle Sepúlveda. De 15.00 a 19.00 h.