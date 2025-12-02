Alerta por calor extremo en Mendoza: qué zonas se verán afectadas, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional alerta por las altas temperaturas y el efecto que pueden causar en los grupos de riesgo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por calor extremo para este miércoles 3 de diciembre en toda la zona este de Mendoza, además de San Rafael y General Alvear.
El alerta es de nivel amarillo, lo que significa “efecto leve a moderado” en la salud. Según el SMN, “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: circulación de norte a sur en forma leve, presentando condiciones ventosas durante toda la jornada, desde las 9 hasta la medianoche en prácticamente toda la provincia. Hacia la madrugada del jueves, continuarían los vientos en el departamento de La Paz.
- Nubosidad: amanece despejado. A partir de las 18, desarrollo de convección con probables precipitaciones débiles a moderadas, muy localizadas, sobre el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de Tupungato.
- Alta Montaña: cielo completamente despejado durante la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia un miércoles caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y precipitaciones aisladas hacia la noche. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 37º.
Se esperan condiciones similares para el jueves, cuando la máxima podría alcanzar los 38ºC. Tanto para el jueves como para el viernes se anuncian tormentas aisladas hacia la noche.