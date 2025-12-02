Alerta por calor extremo en Mendoza: qué zonas se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por las altas temperaturas y el efecto que pueden causar en los grupos de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por calor extremo para este miércoles 3 de diciembre en toda la zona este de Mendoza, además de San Rafael y General Alvear.

El alerta es de nivel amarillo, lo que significa “efecto leve a moderado” en la salud. Según el SMN, “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación de norte a sur en forma leve, presentando condiciones ventosas durante toda la jornada, desde las 9 hasta la medianoche en prácticamente toda la provincia. Hacia la madrugada del jueves, continuarían los vientos en el departamento de La Paz.

Nubosidad: amanece despejado. A partir de las 18, desarrollo de convección con probables precipitaciones débiles a moderadas, muy localizadas, sobre el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de Tupungato.

Alta Montaña: cielo completamente despejado durante la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia un miércoles caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y precipitaciones aisladas hacia la noche. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 37º.