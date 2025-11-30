Diecisiete provincias están en alerta por tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca para este domingo un cierre de mes marcado por la inestabilidad y los fenómenos severos. Diecisiete provincias del país estarán bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, mientras que otras ocho tendrán alerta naranja por tormentas localmente severas. Además, Mendoza se suma con alerta por viento Zonda.

La alerta amarilla abarca a Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes y con características severas :

Los acumulados previstos van de 15 a 50 mm, aunque pueden superarse en forma puntual.

Las provincias bajo alerta naranja —donde el riesgo es mayor— serán Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén y Chubut.

Hay alerta por tormentas y viento Zonda.

Embed - Recomendaciones Para Una Tormenta

Para estas regiones, el SMN advirtió por tormentas fuertes o localmente severas, con:

Lluvias muy intensas en poco tiempo

Granizo

Ráfagas que pueden superar los 90 km/h

Actividad eléctrica persistente

Se estiman acumulados entre 40 y 85 mm, también con posibilidad de superar esos valores puntualmente.

Viento Zonda en Mendoza

Además de las tormentas generalizadas, Mendoza estará afectada por viento Zonda, un fenómeno típico de la región andina.

El SMN señaló que el Zonda presentará velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h, provocando aire muy seco, aumento brusco de temperatura y reducción de la visibilidad.