Diecisiete provincias están en alerta por tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h
El último día de noviembre cierra con tormentas fuertes, caída de granizo, viento Zonda y ráfagas intensas en gran parte del país.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca para este domingo un cierre de mes marcado por la inestabilidad y los fenómenos severos. Diecisiete provincias del país estarán bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, mientras que otras ocho tendrán alerta naranja por tormentas localmente severas. Además, Mendoza se suma con alerta por viento Zonda.
Habrá tormentas fuertes en 17 provincias
La alerta amarilla abarca a Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
Te Podría Interesar
En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes y con características severas:
- Granizo de distintos tamaños
- Actividad eléctrica frecuente
- Abundante caída de agua en períodos cortos
- Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h
Los acumulados previstos van de 15 a 50 mm, aunque pueden superarse en forma puntual.
Hay una alerta naranja en 8 provincias
Las provincias bajo alerta naranja —donde el riesgo es mayor— serán Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén y Chubut.
Para estas regiones, el SMN advirtió por tormentas fuertes o localmente severas, con:
- Lluvias muy intensas en poco tiempo
- Granizo
- Ráfagas que pueden superar los 90 km/h
- Actividad eléctrica persistente
Se estiman acumulados entre 40 y 85 mm, también con posibilidad de superar esos valores puntualmente.
Viento Zonda en Mendoza
Además de las tormentas generalizadas, Mendoza estará afectada por viento Zonda, un fenómeno típico de la región andina.
El SMN señaló que el Zonda presentará velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h, provocando aire muy seco, aumento brusco de temperatura y reducción de la visibilidad.