¿No era roja? La polémica decisión de Darío Herrera en la jugada que pudo dejar con diez a Flamengo

El planchazo de Erick Pulgar a Bruno Fuchs abrió la polémica en la final de la Copa Libertadores y dejó en la mira a Darío Herrera.

Tras la patada sin pelota de Erick Pulgar a Fuchs todo Palmeiras se le fue al humo al árbitro argentino Darío Herrera.

La final de la Copa Libertadores 2025 que Flamengo le ganó a Palmeiras tuvo su gran polémica en el cierre del primer tiempo que dejó en el centro de la escena al juez argentino Darío Herrera. Erick Pulgar levantó la pierna de más y metió un planchazo directo sobre Bruno Fuchs cuando las acciones estaban detenidas por una infracción previa.

El defensor del Verdao llevaba la pelota en la recuperación cuando el mediocampista chileno lo cruzó con un impacto duro a la altura de la tibia. Todo Palmeiras reclamó expulsión inmediata, convencido de que la entrada debía castigarse con roja.

Pese a estar muy cerca de la jugada, Darío Herrera decidió mostrar solo la tarjeta amarilla. El fallo generó sorpresa en el campo y abrió el primer capítulo caliente de la noche en Lima, donde cada decisión se vive como finalísima.

El planchazo de Pulgar a Fuchs que para Darío Herrera fue solo amarilla El grosero error de Darío Herrera en la final de la Copa Libertadores El grosero error de Darío Herrera en la final de la Copa Libertadores ESPN La polémica creció aún más al no intervenir el VAR. Con Héctor Paletta como encargado del videoarbitraje y Jorge Baliño como AVAR, la terna albiceleste revisó la acción, pero no invitó al árbitro principal a chequear la jugada en monitor, con lo que quedó ratificada la decisión original.