Mendoza bajo alerta: el tiempo que se espera para la tarde de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel Naranja y Amarilla para Mendoza , ante un panorama que incluye tormentas intensas, probabilidad de granizo y la presencia de viento Zonda. La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación.

El fenómeno de viento Zonda forma parte del riesgo general, con pronóstico de ocurrencia durante la tarde en la zona baja de Malargüe y Uspallata. En el Gran Mendoza se esperan precipitaciones para gran parte de la tarde y noche.

La jornada del domingo en Mendoza se presentará con un descenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 26ºC. Las mínimas se establecerán en 13º en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que el resto de las regiones, incluyendo el Sur, Norte y Este, registrarán 16ºC.

El factor climático dominante será el viento Zonda. Se espera la presencia de Zonda importante desde las 11 hasta las 21, afectando a toda la cordillera provincial. Este fenómeno se sentirá especialmente en el Sur de Malargüe, el Valle de Uspallata y la parte sur del Valle de Uco. Las velocidades promedio se estiman entre 45 y 50 km/h, con posible registro de ráfagas superiores. Además, al amanecer se presentará un probable viento sur leve que abarcará la provincia hasta la medianoche.

Respecto a las condiciones de nubosidad y precipitación, el día amanecerá nublado, con una pequeña probabilidad de lluvias matinales en el departamento de La Paz. Al mediodía se producirá un despeje parcial y pasajero. Sin embargo, a partir de las 15 se espera nueva convección en la Zona Sur y, desde las 19, en el Valle de Uco, extendiéndose hacia la noche al Gran Mendoza. Se prevé probabilidad de lluvias y no se descarta la caída de granizo, principalmente en el Sur provincial. En la Alta Montaña, el cielo se mantendrá generalmente despejado.