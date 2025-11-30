Pronóstico en Mendoza para este domingo: inestable y Zonda en varios departamentos

El pronóstico para Mendoza indica un domingo inestable, con nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y presencia de viento Zonda. Rige alerta para varios departamentos.

El último día de noviembre llegará con un escenario inestable en Mendoza. La jornada tendrá nubosidad variable y poco cambio en las marcas térmicas, con una mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 25°.

A lo largo del día se mantendrán condiciones cambiantes, con precipitaciones en sectores de cordillera y presencia de viento Zonda en Malargüe, explica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno podría sentirse en distintos momentos de la jornada, generando un ambiente más seco de lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Junín, Rivadavia, zona de Luján de Cuyo, zona de San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Malargüe. Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con una intensidad que oscilará entre los 30 y 40 km/h, mientras que las ráfagas podrán superar los 65 km/h". Este episodio puede provocar reducción de la visibilidad, condiciones muy secas y un aumento repentino de la temperatura en los sectores afectados.

Mendoza cierra el mes con viento zonda y precipitaciones mapa_alertas (36) Varias zonas de Mendoza estarán afectadas por viento Zonda durante el domingo. Para el inicio de diciembre se espera que las condiciones sigan inestables, con nubosidad variable y chances de tormentas en distintas zonas de la provincia, especialmente hacia la tarde y noche.