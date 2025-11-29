La Policía de Mendoza despidió a Coni y presentó su nueva generación de rastreadores

La Policía de Mendoza rindió homenaje a Coni , una perra de raza pointer inglés que participó en operaciones policiales decisivas durante 12 años en el Sur provincial. Coni, que nació el 28 de octubre de 2012 y falleció el 3 de agosto de 2025, descansa ahora bajo una placa conmemorativa en la delegación del Cuerpo de Canes de Zona Sur.

Durante su servicio, Coni intervino en la resolución de tres homicidios en el Sur de Mendoza:

En estos casos, Coni, junto a otros ejemplares como China, marcó domicilios y facilitó la detención de posibles autores. Además, colaboró en numerosos robos y recuperaciones de bienes sustraídos en Las Paredes y Cuadro Benegas, y participó en la búsqueda de personas desaparecidas en Malargüe, trabajando en algunas ocasiones junto al perro Nol.

El homenaje a Coni recordó su trayectoria e incluyó el reconocimiento a los nuevos ejemplares que continúan su trabajo, como Nol, Balto y Barhu. El Cuerpo de Canes de Zona Sur, coordinado por el Oficial Principal Juan Morales, cuenta con 15 ejemplares: 6 pointers ingleses y 9 ovejeros alemanes.

Los pointers ingleses se especializan en rastreo de personas y objetos. Entre ellos destaca Nol , de 7 años, que en 2025 localizó animales faenados, motocicletas y recuperó bienes sustraídos en el Sur provincial.

Los ovejeros alemanes se entrenan para allanamientos, control de disturbios e intervenciones de alto riesgo. Actualmente, la delegación entrena a Milo, de un año, y Malvina, de 5 meses, ambos ovejeros alemanes, para tareas de seguridad. El adiestramiento de los perros puede durar entre 2 y 4 años, dependiendo de su especialidad.

Historia del cuerpo de canes

El Cuerpo de Canes de Zona Sur de la Policía de Mendoza comenzó en 1973 con la capacitación de los primeros agentes y perros como Elko, Mingo y Boboy. En 1978, se creó un centro de crianza y entrenamiento en Isla del Río Diamante.

En 2019, la unidad cambió su nombre a "Cuerpo de Canes, Perros Héroes de Malvinas Argentinas", un reconocimiento a los perros que participaron en la Guerra de Malvinas.

