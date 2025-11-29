Vinos de Mendoza y un show explosivo de Carlos Vives: los lujos de la mega boda de Punta del Este

El día en que Ricardo Squef y Giuliana Tenace dieron el “sí” en Punta del Este quedará registrada como uno de los eventos más opulentos que la ciudad haya visto en años.

Con apenas poco más de veinte años, la joven pareja reunió a más de 800 invitados llegados en vuelos chárter y desplegó una producción que combinó gastronomía Michelin, vinos de Mendoza , logística internacional y un show central a cargo de Carlos Vives , cuyo caché se estimó en un millón de dólares.

La celebración no solo capturó la atención de los presentes: también mantuvo en vilo a vecinos y curiosos que siguieron cada detalle a través de la prensa local.

El menú fue uno de los primeros aspectos que llamó la atención. Diseñado por un equipo de 47 profesionales -incluidos chefs con trayectoria en restaurantes con estrellas Michelin-, se trató de una propuesta elaborada para deleitar a los paladares más exigentes.

La cena comenzó con un primer plato de pesca blanca fresca con salsa de champagne, servida sobre risotto de limón siciliano y espárragos. Para los comensales vegetarianos, se ofreció un risotto de limón siciliano y espárragos, manteniendo la misma estética de elegancia y sutileza en sabores.

El plato principal fue un despliegue aún mayor de sofisticación: brioche steak de filet mignon Rossini con su propia demi-glace, acompañado de un aterciopelado de puré de piña, una combinación arriesgada y lujosa que sorprendió incluso a los paladares más experimentados. La alternativa vegetariana consistió en un brioche de hongos silvestres salteados sobre puré de piña.

El final dulce llegó con un banquete de postres, seguido de una selección de bocadillos de madrugada, donde destacaron las mini hamburguesas, una variedad de empanadas (rioplatense clásica, jamón natural y cuartirolo, cebolla y quesos), y las celebradas Little Nell’s crunchy fries con aceite de trufas y lascas de parmigiano reggiano, un guiño gourmet a la cocina de autor.

La barra estuvo a la altura del resto de la velada: Champagne La Cuvée Laurent-Perrier, Malbec y Chardonnay Luigi Bosca, bodega ubicada en Mendoza, y Chivas Regal 18 años fueron algunas de las bebidas servidas durante la noche.

boda del año (1)

Cómo son los vinos mendocinos

Con respecto a los vinos mendocinos que se degustaron en la vela, en el sitio oficial de Luigi Bosca indican que Filos Chardonnay es "un vino elegante y complejo, con una marcada mineralidad y acidez equilibrada que resaltan la esencia del terroir del Valle de Uco".

Por su lado, Los Nobles Malbec "es un tinto de color rojo violáceo profundo con reflejos rubí. Aromas expresivos e intensos, con notas de frutos rojos y negros, especias dulces, flores y suaves ahumados. En boca es franco y voluptuoso, con una frescura vivaz apoyada en su carácter frutal. De paladar amplio y profundo, con taninos finos y un final persistente en el que se aprecia su complejidad".

El momento más esperado: Carlos Vives en escena

Aunque el banquete fue un espectáculo en sí mismo, nada generó tanta expectativa como la presentación de Carlos Vives, la estrella latina elegida para coronar la velada. Su contratación, un desembolso cercano al millón de dólares según consignó Cadena del Mar, causó un fuerte revuelo en Punta del Este. La operación incluyó a todo su staff, músicos, técnicos y un montaje escénico comparable al de cualquier fecha de su gira internacional.

La pareja incluso había intentado inicialmente tener a Maluma, aunque las negociaciones no prosperaron. Finalmente, Vives fue el encargado de encender la fiesta y lo hizo con un repaso vibrante de sus grandes éxitos, que hicieron bailar a los novios y a sus cientos de invitados, que corearon cada canción como si se tratara de un estadio lleno.

El artista colombiano interactuó constantemente con el público, improvisó frases dedicadas a los recién casados y convirtió la pista en una prolongación del escenario. Hubo baile, gritos, abrazos y un clima de euforia que se extendió durante más de una hora y media.

Mirá el video del show de Carlos Vives