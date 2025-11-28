Imágenes exclusivas: así es la mega boda millonaria con 800 invitados que sacude Punta del Este

Punta del Este vive por estas horas uno de los acontecimientos sociales más impactantes de su historia reciente: una boda megamillonaria que no solo sacudió a la ciudad uruguaya, sino que puso en vilo a toda Latinoamérica.

Se trata del casamiento entre Ricardo Squef Vierci y Giuliana Tenace , dos jóvenes paraguayos de entre 22 y 25 años que pertenecen a poderosas familias de su país. Él, vinculado al Grupo Vierci -el conglomerado liderado por el hombre más rico de Paraguay , Antonio Vierci— y ella, heredera del prestigioso linaje de abogados Tenace-Caballero.

La celebración se extenderá durante tres días. La primera postal de esta boda millonaria llegó el miércoles, cuando los invitados comenzaron a reunirse en una celebración diurna en el exclusivo parador La Susana, en José Ignacio. Allí, bajo el sol del mediodía y frente al mar, se llevó a cabo una white party en la que la mayoría asistió vestida en tonos claros, respetando el código estético elegido por los novios.

Tras ese encuentro, el jueves quedó libre de eventos, en una pausa deliberada antes de que la agenda retomara intensidad con la ceremonia religiosa del viernes en la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y, luego, la recepción en la residencia La Dalmacia, en la Brava.

El cierre llegará el sábado con una cena final en Unido Restaurante, en Manantiales, para despedir un fin de semana que ya quedó marcado como uno de los más comentados de Sudamérica.

Un desembarco de 800 invitados y 15 vuelos chárter

El nivel de despliegue logístico es tan grande que sorprendió incluso a los habitantes de Punta del Este, acostumbrados a fiestas y eventos de alto nivel. Más de 800 invitados -entre ellos expresidentes paraguayos y figuras del jet set regional- arribaron en al menos 15 vuelos chárter y privados, algunos de ellos dedicados exclusivamente al transporte de personal técnico, equipamiento y hasta provisiones gastronómicas.

La residencia elegida para la gran fiesta es La Dalmacia, una propiedad exclusiva en la Parada 10 de la Brava donde se montó una carpa gigante cuya construcción demandó treinta días. Allí se realizará el festejo principal, con una producción integral a cargo de empresas paraguayas que viajaron especialmente para replicar un estilo visual ya anticipado en el civil celebrado el 4 de octubre en Asunción.

Según medios locales, más de 400 trabajadores fueron contratados para asistir a los invitados durante todo el fin de semana. La mayoría se aloja en hoteles de Punta del Este y cumple funciones que van desde servicio gastronómico hasta asistencia personalizada. De hecho, uno de los detalles más llamativos es la presencia de 50 “hadas”, asistentes individuales dedicadas exclusivamente a resolver cualquier necesidad de los invitados VIP.

El video del civil en Asunción que publicó la madre del novio

Gastronomía Michelin importada y un show millonario

Si algo caracteriza a esta boda es su nivel de opulencia. El menú, que será servido en pasos, está diseñado por un equipo de 47 profesionales, incluidos chefs con trayectoria en restaurantes Michelin. Toda la gastronomía fue importada desde Paraguay, lo que significa que no hubo proveedores uruguayos involucrados en la producción culinaria, un dato que generó sorpresa y comentarios en la prensa local.

Pero el verdadero impacto mediático llegó cuando se confirmó que Carlos Vives, una de las figuras más populares de la música latina, será el encargado del show central. Su presentación, cuyo caché se estima en un millón de dólares, incluye a su staff completo y una operación técnica similar a la de una gira internacional.

Seguridad extrema y un operativo digno de una cumbre presidencial

La organización -a cargo de la reconocida wedding planner Jessica Miralles- dispuso un esquema de seguridad que combina custodia privada, agencias uruguayas, inhibidores de señal y zonas completamente vedadas al público. Además, se desplegaron 43 camionetas de alta gama, muchas de ellas blindadas, para asegurar la movilidad de los invitados y miembros de las familias Tenace-Caballero y Vierci.

El patriarca Antonio Vierci, de 80 años, es una figura central en este evento. Considerado el hombre más rico de Paraguay, es dueño de medios de comunicación, supermercados y múltiples empresas internacionales. Su presencia reafirma la magnitud económica de esta unión, que algunos medios ya catalogan como “la boda de mayor presupuesto del siglo XXI” en Punta del Este.

Un evento destinado a quedar en la historia

Las familias de los novios suelen veranear en Punta del Este desde hace años y poseen varias propiedades en la zona, pero nunca antes habían protagonizado un despliegue semejante. La combinación de poder económico, logística internacional, figuras destacadas y producción cinematográfica convirtió este evento en una verdadera boda-espectáculo que ya está siendo seguida minuto a minuto en toda Latinoamérica.

Imágenes exclusivas de MDZ de la mega boda

