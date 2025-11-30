Los juguetes sin pantallas que marcarán tendencia esta Navidad

Con la llegada de diciembre, el ritual de elegir el regalo ideal para los más chicos vuelve a llenar vidrieras, listas de deseos y conversaciones familiares. El universo del entretenimiento infantil se renueva cada temporada, y en esta ocasión los niños llegan con pedidos muy específicos influenciados por las tendencias que consumen en redes sociales, videos y contenidos digitales. Lo que ven que otros niños usan o recomiendan se convierte rápidamente en un objeto de deseo.

“Los chicos identifican enseguida aquello que se vuelve viral. Observar cómo otros juegan, arman o descubren productos les genera fascinación. Recibir esos juguetes no solo los divierte: también les da la sensación de formar parte del mismo mundo”, explica Cristina Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita.

El clásico Cubo Rubik’s sigue siendo imbatible: año tras año conquista a nuevas generaciones gracias a su propuesta de lógica, paciencia y concentración. El furor por Gui Gui, la masa tipo slime inspirada en el universo del skin care, suma cada vez más seguidores por su textura suave, su efecto ASMR y su componente coleccionable, muy valorado por los chicos.

En el segmento de la acción, Monster Jam mantiene su liderazgo con vehículos que permiten recrear saltos, choques y competencias. A la par, el fenómeno Pokémon continúa generando fanatismo: figuras, peluches, cartas y accesorios que expanden su universo animado y convierten cada regalo en una experiencia cotidiana.

Las series familiares más queridas también tienen su lugar asegurado en las listas navideñas. Bluey destaca por sus sets y personajes que apelan a la vida diaria y al juego en familia, mientras que Paw Patrol reafirma su éxito intergeneracional gracias a su espíritu aventurero. Entre los seguidores del anime, One Piece suma fuerza con figuras y coleccionables de sus personajes más emblemáticos, muy buscados por niños y preadolescentes.

juguetes Canva

La Navidad como territorio simbólico y emocional

Con los preparativos festivos en marcha, los juguetes vuelven a representar ese puente que une generaciones a través del tiempo compartido y la imaginación. Detrás de cada paquete envuelto hay una historia, una expectativa y la posibilidad de crear recuerdos que acompañen a los chicos durante años.

En este contexto, los regalos navideños dejan de ser únicamente objetos de entretenimiento. Se convierten en símbolos de pertenencia, afecto e incluso identidad cultural. Con precios que oscilan entre los $20.000 y los $300.000, el mercado argentino ofrece alternativas para todos los presupuestos, confirmando que el gesto de elegir un juguete para poner debajo del arbolito sigue siendo una tradición central en las familias.