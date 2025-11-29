Presenta:

Todas las fotos y Sociales de los premios a los empresarios del año: la fiesta de AEM

Una cena impecable, música en vivo y las figuras que marcaron el año empresarial. MDZ Sociales dijo presente en los premios de AEM 2025.

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

Durante la noche del 28 de noviembre, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) celebró su tradicional Premiación Empresarial, una gala que ya forma parte del calendario para quienes mueven el sector productivo de la provincia. El Hilton Mendoza recibió a empresarios, desarrolladores, líderes de proyectos tecnológicos, referentes del agro y figuras que moldearon el pulso económico local durante el último año.

Antes de la ceremonia, AEM había confirmado las 17 categorías que se disputarían, un abanico que reflejó la diversidad productiva de la provincia. El proceso comenzó meses atrás, cuando se reunió a referentes de diferentes sectores que demostraron compromiso, liderazgo y excelencia sostenida. Luego, un jurado compuesto por expertos del ámbito empresarial mendocino emitió su voto para elegir a quienes habían sobresalido durante el año. Como cada edición, la votación final quedó a cargo de PwC, que auditó todo el proceso para garantizar transparencia y dejar intacto el espíritu competitivo y respetado de la premiación.

La gala avanzó con un ritmo ágil y elegante, y se anunciaron uno a uno los ganadores. Así, Grupo LTN se llevó la categoría Empresa sustentable; Sancor Seguros, la de Sector Seguros; y Banco Galicia, la de Servicios Financieros; mientras que Grupo Lorenzo ganó como Empresa del Sector Comercial. En Hotelería Boutique, el reconocimiento quedó para Lares de Chacras, mientras que Bodega Penedo Borges triunfó como Empresa Vitivinícola Boutique.

La lista siguió con Empresas Tahan que recibió el premio a Sector Logístico; Soberana, al Sector Gastronómico; y Yam Capital Humano, como Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica. En desarrollos comerciales, Sobremonte Market encabezó la categoría, mientras que en Desarrolladores Inmobiliarios se vivió un resultado inusual: un empate entre Brandi Developers y Grupo Kristich, que terminó generando un aplauso más sonoro de lo habitual. Para el sector de Energía, Petróleo y Minería, AEM distinguió a YPF, y en Empresa creadora de nuevos empleos, nuevamente Grupo Lorenzo subió al escenario, consagrando un año particularmente fértil. La categoría Experiencia turística y/o cultural quedó para Espacio Arizu, mientras que en Sector Agroindustrial, el reconocimiento lo obtuvo Yancanelo.

Hacia el final de la ceremonia, la atmósfera tomó un tono más emotivo y AEM entregó el Premio a la Trayectoria a Fernando Barbera. También se destacaron figuras individuales como Valentina Monteverdi, quien fue nombrada Ejecutivo PYME del año 2025, y Gerardo Lorenzo quien recibió el galardón mayor como Ejecutivo del año 2025.

La gastronomía, a cargo del chef Rolando Carrizo, marcó un capítulo aparte. La noche comenzó con una entrada fresca de ensalada de rúcula, zucchinis asados, jamón crudo, nueces caramelizadas, láminas de zapallo al grill y vinagreta de mostaza. El plato principal llegó con un exquisito ojo de bife cocinado al punto justo, acompañado de puré de calabaza con naranja y jengibre, más berenjenas asadas con tahini y una salsa gravy sedosa. Por último, el postre fue el broche de oro de la trilogía, con un volcán de chocolate, crema inglesa de pistacho y helado de crema americana.

En cuanto a la música, Mariel Santos desplegó su gran voz con un repertorio impecable, que fue ideal para acompañar la transición entre premiaciones y brindis. Más tarde, el violinista Fran Ccesco dio un mini show mientras caminaba por entre las mesas y, para cerrar, la gala de AEM invitó una vez más a La Banda Viajera, quienes tocaron canciones de rock del recuerdo.

La edición 2025 de la Premiación Empresarial de AEM mostró que la provincia sigue apostando fuerte a la innovación, al crecimiento y a la construcción de la comunidad empresarial, por lo que la noche en el Hilton no fue solo un evento, sino una clara muestra del rumbo que Mendoza está siguiendo.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

IMG_7761
Daniel Savina y Mariana Cucchi.

Daniel Savina y Mariana Cucchi.

IMG_7759
Aldo Monteverdi junto a Izabella de Monteverdi.

Aldo Monteverdi junto a Izabella de Monteverdi.

IMG_7760
Luis Riveros y Alejandra Gil Posleman.

Luis Riveros y Alejandra Gil Posleman.

IMG_7762
Constanza Carcanio, Ariel Fabrizio y Mariano Fandiño.

Constanza Carcanio, Ariel Fabrizio y Mariano Fandiño.

IMG_7763
Agustin Verini, Lucas Aset, Sebastián Rodriguez, Ramiro Núñez Burgos, Juan José Campos Buttazzoni, Pedro Roschge y Alejandro Santini.

Agustin Verini, Lucas Aset, Sebastián Rodriguez, Ramiro Núñez Burgos, Juan José Campos Buttazzoni, Pedro Roschge y Alejandro Santini.

IMG_7765
Por supuesto, hubo música en vivo en la antesala del evento.

Por supuesto, hubo música en vivo en la antesala del evento.

IMG_7766
Adriana Ridois junto a Berenice Poeta.

Adriana Ridois junto a Berenice Poeta.

IMG_7767
Julieta Santini, Antonio Escarcha, Rodrigo Esquivel, Federica Galdeano, Laura Linares, Carina Ramírez y Cecilio Galdeano.

Julieta Santini, Antonio Escarcha, Rodrigo Esquivel, Federica Galdeano, Laura Linares, Carina Ramírez y Cecilio Galdeano.

IMG_7768
Nicolás Garbín junto a Katherina Hanon.

Nicolás Garbín junto a Katherina Hanon.

IMG_7769
Ignacio David, Valentina Lupiañez, Rubén David, Andrea Richardi y Adolfo Brennan.

Ignacio David, Valentina Lupiañez, Rubén David, Andrea Richardi y Adolfo Brennan.

IMG_7770
Nicolás Vargas, Alvaro Donaire y Hugo Flores.

Nicolás Vargas, Alvaro Donaire y Hugo Flores.

IMG_7772
María José Molina y Milena Juri.

María José Molina y Milena Juri.

IMG_7777
Edmundo (Edy) Day.

Edmundo (Edy) Day.

IMG_7779
Jorge Mosso.

Jorge Mosso.

IMG_7783
Martín Sánchez y Mariel Santos.

Martín Sánchez y Mariel Santos.

IMG_7782
Emanuel Rosas Bojanich y Facundo Miranda.

Emanuel Rosas Bojanich y Facundo Miranda.

IMG_7780
Nicolás Vicchi, Fabián Ruggeri y Matías Díaz Telli.

Nicolás Vicchi, Fabián Ruggeri y Matías Díaz Telli.

IMG_7784
Romina Cuevas, Fernando Bulczynski y Agustín Contreras.

Romina Cuevas, Fernando Bulczynski y Agustín Contreras.

IMG_7787
La Familia Mena junto a Gabriel Díaz y Sergio Gossos.

La Familia Mena junto a Gabriel Díaz y Sergio Gossos.

IMG_7786
Cristian Da Corta, Federico Borgi, Daniela Benítez y Eduardo Moreno.

Cristian Da Corta, Federico Borgi, Daniela Benítez y Eduardo Moreno.

IMG_7785
María Abraham y Jimena Escudero.

María Abraham y Jimena Escudero.

IMG_7796
Jorge Mosso dio unas palabras al comienzo del evento.

Jorge Mosso dio unas palabras al comienzo del evento.

IMG_7801
Alfredo Cornejo dio un discurso al comienzo de la gala.

Alfredo Cornejo dio un discurso al comienzo de la gala.

IMG_7806
Mariel Santos cautivó a los presentes con su voz.

Mariel Santos cautivó a los presentes con su voz.

IMG_7818
Hubo empate entre Brandi Developers y Grupo Kristich como los mejores desarrolladores inmobiliarios.

Hubo empate entre Brandi Developers y Grupo Kristich como los mejores desarrolladores inmobiliarios.

IMG_7817
El mejor en Desarrollos Comerciales fue Sobremonte Market.

El mejor en Desarrollos Comerciales fue Sobremonte Market.

IMG_7816
La Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica que obtuvo el premio fue Yam Capital Humano.

La Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica que obtuvo el premio fue Yam Capital Humano.

IMG_7822
El show de Fran Ccesco fue parte de los momentos memorables de la noche.

El show de Fran Ccesco fue parte de los momentos memorables de la noche.

IMG_7815
La Empresa del Sector Gastronómico que lideró fue Soberana.

La Empresa del Sector Gastronómico que lideró fue Soberana.

IMG_7814
La empresa ganadora del Sector Logístico fue Empresas Tahan.

La empresa ganadora del Sector Logístico fue Empresas Tahan.

IMG_7813
La Empresa Vitivinicola Boutique ganadora fue la Bodega Penedo Borges.

La Empresa Vitivinicola Boutique ganadora fue la Bodega Penedo Borges.

IMG_7812
Lares de Chacras ganó como Hotelería Boutique.

Lares de Chacras ganó como Hotelería Boutique.

IMG_7811
El ganador a Empresa del Sector Comercial fue Grupo Lorenzo.

El ganador a Empresa del Sector Comercial fue Grupo Lorenzo.

IMG_7810
Como Empresa de Servicios Financieros el ganador fue Banco Galicia.

Como Empresa de Servicios Financieros el ganador fue Banco Galicia.

IMG_7809
Sancor Seguros ganó como Empresa del Sector de Seguros.

Sancor Seguros ganó como Empresa del Sector de Seguros.

IMG_7808
El ganador de la categoría Empresa Sustentable fue el Grupo LTN.

El ganador de la categoría Empresa Sustentable fue el Grupo LTN.

IMG_7820
El premio de Experiencia turística y/o cultural fue para Espacio Arizu.

El premio de Experiencia turística y/o cultural fue para Espacio Arizu.

IMG_7819
La empresa creadora de nuevos empleos fue Grupo Lorenzo.

La empresa creadora de nuevos empleos fue Grupo Lorenzo.

IMG_7821
La mejor Empresa del Sector Agroindustrial fue Yancanelo.

La mejor Empresa del Sector Agroindustrial fue Yancanelo.

IMG_7797
Los premios entregados durante la gala.

Los premios entregados durante la gala.

IMG_7828
El premio a la trayectoria fue para Fernando Barbera.

El premio a la trayectoria fue para Fernando Barbera.

IMG_7830
Valentina Monteverdi ganó como Ejecutivo PYME del año 2025.

Valentina Monteverdi ganó como Ejecutivo PYME del año 2025.

IMG_7832
Gerardo Lorenzo fue nombrado el Ejecutivo del Año 2025.

Gerardo Lorenzo fue nombrado el Ejecutivo del Año 2025.

IMG_7834
La foto final que reunió a todos los galardonados.

La foto final que reunió a todos los galardonados.

IMG_7840
La premiación cerró con la música en vivo de La Banda Viajera.

La premiación cerró con la música en vivo de La Banda Viajera.

