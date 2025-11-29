Todas las fotos y Sociales de los premios a los empresarios del año: la fiesta de AEM

Durante la noche del 28 de noviembre, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza ( AEM ) celebró su tradicional Premiación Empresarial, una gala que ya forma parte del calendario para quienes mueven el sector productivo de la provincia. El Hilton Mendoza recibió a empresarios , desarrolladores, líderes de proyectos tecnológicos, referentes del agro y figuras que moldearon el pulso económico local durante el último año.

Antes de la ceremonia, AEM había confirmado las 17 categorías que se disputarían, un abanico que reflejó la diversidad productiva de la provincia. El proceso comenzó meses atrás, cuando se reunió a referentes de diferentes sectores que demostraron compromiso, liderazgo y excelencia sostenida. Luego, un jurado compuesto por expertos del ámbito empresarial mendocino emitió su voto para elegir a quienes habían sobresalido durante el año. Como cada edición, la votación final quedó a cargo de PwC, que auditó todo el proceso para garantizar transparencia y dejar intacto el espíritu competitivo y respetado de la premiación.

La gala avanzó con un ritmo ágil y elegante, y se anunciaron uno a uno los ganadores. Así, Grupo LTN se llevó la categoría Empresa sustentable; Sancor Seguros, la de Sector Seguros; y Banco Galicia, la de Servicios Financieros; mientras que Grupo Lorenzo ganó como Empresa del Sector Comercial. En Hotelería Boutique, el reconocimiento quedó para Lares de Chacras, mientras que Bodega Penedo Borges triunfó como Empresa Vitivinícola Boutique.

La lista siguió con Empresas Tahan que recibió el premio a Sector Logístico; Soberana, al Sector Gastronómico; y Yam Capital Humano, como Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica. En desarrollos comerciales, Sobremonte Market encabezó la categoría, mientras que en Desarrolladores Inmobiliarios se vivió un resultado inusual: un empate entre Brandi Developers y Grupo Kristich, que terminó generando un aplauso más sonoro de lo habitual. Para el sector de Energía, Petróleo y Minería, AEM distinguió a YPF, y en Empresa creadora de nuevos empleos, nuevamente Grupo Lorenzo subió al escenario, consagrando un año particularmente fértil. La categoría Experiencia turística y/o cultural quedó para Espacio Arizu, mientras que en Sector Agroindustrial, el reconocimiento lo obtuvo Yancanelo.

Hacia el final de la ceremonia, la atmósfera tomó un tono más emotivo y AEM entregó el Premio a la Trayectoria a Fernando Barbera. También se destacaron figuras individuales como Valentina Monteverdi, quien fue nombrada Ejecutivo PYME del año 2025, y Gerardo Lorenzo quien recibió el galardón mayor como Ejecutivo del año 2025.

La gastronomía, a cargo del chef Rolando Carrizo, marcó un capítulo aparte. La noche comenzó con una entrada fresca de ensalada de rúcula, zucchinis asados, jamón crudo, nueces caramelizadas, láminas de zapallo al grill y vinagreta de mostaza. El plato principal llegó con un exquisito ojo de bife cocinado al punto justo, acompañado de puré de calabaza con naranja y jengibre, más berenjenas asadas con tahini y una salsa gravy sedosa. Por último, el postre fue el broche de oro de la trilogía, con un volcán de chocolate, crema inglesa de pistacho y helado de crema americana.

En cuanto a la música, Mariel Santos desplegó su gran voz con un repertorio impecable, que fue ideal para acompañar la transición entre premiaciones y brindis. Más tarde, el violinista Fran Ccesco dio un mini show mientras caminaba por entre las mesas y, para cerrar, la gala de AEM invitó una vez más a La Banda Viajera, quienes tocaron canciones de rock del recuerdo.

La edición 2025 de la Premiación Empresarial de AEM mostró que la provincia sigue apostando fuerte a la innovación, al crecimiento y a la construcción de la comunidad empresarial, por lo que la noche en el Hilton no fue solo un evento, sino una clara muestra del rumbo que Mendoza está siguiendo.

No te pierdas nuestra galería de fotos:

IMG_7761 Daniel Savina y Mariana Cucchi. Maru Mena/MDZ

IMG_7759 Aldo Monteverdi junto a Izabella de Monteverdi. Maru Mena/MDZ

IMG_7760 Luis Riveros y Alejandra Gil Posleman. Maru Mena/MDZ

IMG_7762 Constanza Carcanio, Ariel Fabrizio y Mariano Fandiño. Maru Mena/MDZ

IMG_7763 Agustin Verini, Lucas Aset, Sebastián Rodriguez, Ramiro Núñez Burgos, Juan José Campos Buttazzoni, Pedro Roschge y Alejandro Santini. Maru Mena/MDZ

IMG_7765 Por supuesto, hubo música en vivo en la antesala del evento. Maru Mena/MDZ

IMG_7766 Adriana Ridois junto a Berenice Poeta. Maru Mena/MDZ

IMG_7767 Julieta Santini, Antonio Escarcha, Rodrigo Esquivel, Federica Galdeano, Laura Linares, Carina Ramírez y Cecilio Galdeano. Maru Mena/MDZ

IMG_7768 Nicolás Garbín junto a Katherina Hanon. Maru Mena/MDZ

IMG_7769 Ignacio David, Valentina Lupiañez, Rubén David, Andrea Richardi y Adolfo Brennan. Maru Mena/MDZ

IMG_7770 Nicolás Vargas, Alvaro Donaire y Hugo Flores. Maru Mena/MDZ

IMG_7772 María José Molina y Milena Juri. Maru Mena/MDZ

IMG_7777 Edmundo (Edy) Day. Maru Mena/MDZ

IMG_7779 Jorge Mosso. Maru Mena/MDZ

IMG_7783 Martín Sánchez y Mariel Santos. Maru Mena/MDZ

IMG_7782 Emanuel Rosas Bojanich y Facundo Miranda. Maru Mena/MDZ

IMG_7780 Nicolás Vicchi, Fabián Ruggeri y Matías Díaz Telli. Maru Mena/MDZ

IMG_7784 Romina Cuevas, Fernando Bulczynski y Agustín Contreras. Maru Mena/MDZ

IMG_7787 La Familia Mena junto a Gabriel Díaz y Sergio Gossos. Maru Mena/MDZ

IMG_7786 Cristian Da Corta, Federico Borgi, Daniela Benítez y Eduardo Moreno. Maru Mena/MDZ

IMG_7785 María Abraham y Jimena Escudero. Maru Mena/MDZ

IMG_7796 Jorge Mosso dio unas palabras al comienzo del evento. Maru Mena/MDZ

IMG_7801 Alfredo Cornejo dio un discurso al comienzo de la gala. Maru Mena/MDZ

IMG_7806 Mariel Santos cautivó a los presentes con su voz. Maru Mena/MDZ

IMG_7818 Hubo empate entre Brandi Developers y Grupo Kristich como los mejores desarrolladores inmobiliarios. Maru Mena/MDZ

IMG_7817 El mejor en Desarrollos Comerciales fue Sobremonte Market. Maru Mena/MDZ

IMG_7816 La Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica que obtuvo el premio fue Yam Capital Humano. Maru Mena/MDZ

IMG_7822 El show de Fran Ccesco fue parte de los momentos memorables de la noche. Maru Mena/MDZ

IMG_7815 La Empresa del Sector Gastronómico que lideró fue Soberana. Maru Mena/MDZ

IMG_7814 La empresa ganadora del Sector Logístico fue Empresas Tahan. Maru Mena/MDZ

IMG_7813 La Empresa Vitivinicola Boutique ganadora fue la Bodega Penedo Borges. Maru Mena/MDZ

IMG_7812 Lares de Chacras ganó como Hotelería Boutique. Maru Mena/MDZ

IMG_7811 El ganador a Empresa del Sector Comercial fue Grupo Lorenzo. Maru Mena/MDZ

IMG_7810 Como Empresa de Servicios Financieros el ganador fue Banco Galicia. Maru Mena/MDZ

IMG_7809 Sancor Seguros ganó como Empresa del Sector de Seguros. Maru Mena/MDZ

IMG_7808 El ganador de la categoría Empresa Sustentable fue el Grupo LTN. Maru Mena/MDZ

IMG_7820 El premio de Experiencia turística y/o cultural fue para Espacio Arizu. Maru Mena/MDZ

IMG_7819 La empresa creadora de nuevos empleos fue Grupo Lorenzo. Maru Mena/MDZ

IMG_7821 La mejor Empresa del Sector Agroindustrial fue Yancanelo. Maru Mena/MDZ

IMG_7797 Los premios entregados durante la gala. Maru Mena/MDZ

IMG_7828 El premio a la trayectoria fue para Fernando Barbera. Maru Mena/MDZ

IMG_7830 Valentina Monteverdi ganó como Ejecutivo PYME del año 2025. Maru Mena/MDZ

IMG_7832 Gerardo Lorenzo fue nombrado el Ejecutivo del Año 2025. Maru Mena/MDZ

IMG_7834 La foto final que reunió a todos los galardonados. Maru Mena/MDZ