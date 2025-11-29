Todas las fotos y Sociales de los premios a los empresarios del año: la fiesta de AEM
Una cena impecable, música en vivo y las figuras que marcaron el año empresarial. MDZ Sociales dijo presente en los premios de AEM 2025.
Durante la noche del 28 de noviembre, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) celebró su tradicional Premiación Empresarial, una gala que ya forma parte del calendario para quienes mueven el sector productivo de la provincia. El Hilton Mendoza recibió a empresarios, desarrolladores, líderes de proyectos tecnológicos, referentes del agro y figuras que moldearon el pulso económico local durante el último año.
Antes de la ceremonia, AEM había confirmado las 17 categorías que se disputarían, un abanico que reflejó la diversidad productiva de la provincia. El proceso comenzó meses atrás, cuando se reunió a referentes de diferentes sectores que demostraron compromiso, liderazgo y excelencia sostenida. Luego, un jurado compuesto por expertos del ámbito empresarial mendocino emitió su voto para elegir a quienes habían sobresalido durante el año. Como cada edición, la votación final quedó a cargo de PwC, que auditó todo el proceso para garantizar transparencia y dejar intacto el espíritu competitivo y respetado de la premiación.
Te Podría Interesar
La gala avanzó con un ritmo ágil y elegante, y se anunciaron uno a uno los ganadores. Así, Grupo LTN se llevó la categoría Empresa sustentable; Sancor Seguros, la de Sector Seguros; y Banco Galicia, la de Servicios Financieros; mientras que Grupo Lorenzo ganó como Empresa del Sector Comercial. En Hotelería Boutique, el reconocimiento quedó para Lares de Chacras, mientras que Bodega Penedo Borges triunfó como Empresa Vitivinícola Boutique.
La lista siguió con Empresas Tahan que recibió el premio a Sector Logístico; Soberana, al Sector Gastronómico; y Yam Capital Humano, como Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica. En desarrollos comerciales, Sobremonte Market encabezó la categoría, mientras que en Desarrolladores Inmobiliarios se vivió un resultado inusual: un empate entre Brandi Developers y Grupo Kristich, que terminó generando un aplauso más sonoro de lo habitual. Para el sector de Energía, Petróleo y Minería, AEM distinguió a YPF, y en Empresa creadora de nuevos empleos, nuevamente Grupo Lorenzo subió al escenario, consagrando un año particularmente fértil. La categoría Experiencia turística y/o cultural quedó para Espacio Arizu, mientras que en Sector Agroindustrial, el reconocimiento lo obtuvo Yancanelo.
Hacia el final de la ceremonia, la atmósfera tomó un tono más emotivo y AEM entregó el Premio a la Trayectoria a Fernando Barbera. También se destacaron figuras individuales como Valentina Monteverdi, quien fue nombrada Ejecutivo PYME del año 2025, y Gerardo Lorenzo quien recibió el galardón mayor como Ejecutivo del año 2025.
La gastronomía, a cargo del chef Rolando Carrizo, marcó un capítulo aparte. La noche comenzó con una entrada fresca de ensalada de rúcula, zucchinis asados, jamón crudo, nueces caramelizadas, láminas de zapallo al grill y vinagreta de mostaza. El plato principal llegó con un exquisito ojo de bife cocinado al punto justo, acompañado de puré de calabaza con naranja y jengibre, más berenjenas asadas con tahini y una salsa gravy sedosa. Por último, el postre fue el broche de oro de la trilogía, con un volcán de chocolate, crema inglesa de pistacho y helado de crema americana.
En cuanto a la música, Mariel Santos desplegó su gran voz con un repertorio impecable, que fue ideal para acompañar la transición entre premiaciones y brindis. Más tarde, el violinista Fran Ccesco dio un mini show mientras caminaba por entre las mesas y, para cerrar, la gala de AEM invitó una vez más a La Banda Viajera, quienes tocaron canciones de rock del recuerdo.
La edición 2025 de la Premiación Empresarial de AEM mostró que la provincia sigue apostando fuerte a la innovación, al crecimiento y a la construcción de la comunidad empresarial, por lo que la noche en el Hilton no fue solo un evento, sino una clara muestra del rumbo que Mendoza está siguiendo.