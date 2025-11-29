Todos los ganadores: las empresas y empresarios destacados en los premios AEM
Este viernes por la noche se celebraron los premios de AEM y se definieron los ganadores de las 17 categorías en las que se destacó la excelencia empresarial en Mendoza durante este 2025.
La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) realizó su tradicional Premiación Empresarial, que busca dar un reconocimiento que destaca a las empresas y empresarios por su espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia. La misma se realizó este viernes por la noche, en el Hilton Mendoza, y ya están los ganadores de las 17 categorías.
Gerardo Lorenzo fue el ganador en la categoría "Ejecutivo del año 2025", premio que entregaron Jorge Mosso y la vicegobernadora Hebe Casado.
Los ganadores
Ejecutivo del año
- Gerardo Lorenzo
Ejecutivo Pyme del año 2025
- Valentina Monteverdi
Empresa sustentable
- Grupo LTN
Empresa del sector de seguros
- Sancor Seguros
Empresa de servicios financieros
- Banco Galicia
Empresa del sector comercial
- Grupo Lorenzo
Hotelería Boutique
- Lares de Chacras
Empresa vitivinícola Boutique
- Bodega Penedo Borges
Empresa del sector logístico
- Empresas Tahan
Empresa de la industria del conocimiento y/o base tecnológica
- Yam Capital Humano
Desarrollos comerciales
- Sobremonte Market
Desarrolladores inmobiliarios (empate)
- Grupo Kristich
- Brandi Developers
Empresa del sector energía, petróleo y minería
- YPF
Empresa creadora de nuevos empleos
- Grupo Lorenzo
Experiencia turística y/o cultural
- Espacio Arizu
Empresa del sector agroindustrial
- Yancanelo San Rafael
Empresas del sector gastronómico
- Soberana Restó