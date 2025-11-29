Presenta:

Todos los ganadores: las empresas y empresarios destacados en los premios AEM

Este viernes por la noche se celebraron los premios de AEM y se definieron los ganadores de las 17 categorías en las que se destacó la excelencia empresarial en Mendoza durante este 2025.

MDZ Dinero

Gerardo Lorenzo ganó el premio al Ejecutivo del año.&nbsp;

Maru Mena/MDZ

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) realizó su tradicional Premiación Empresarial, que busca dar un reconocimiento que destaca a las empresas y empresarios por su espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia. La misma se realizó este viernes por la noche, en el Hilton Mendoza, y ya están los ganadores de las 17 categorías.

Gerardo Lorenzo fue el ganador en la categoría "Ejecutivo del año 2025", premio que entregaron Jorge Mosso y la vicegobernadora Hebe Casado.

Los ganadores

Ejecutivo del año

  • Gerardo Lorenzo

Ejecutivo Pyme del año 2025

  • Valentina Monteverdi
Valentina Monteverdi

Empresa sustentable

  • Grupo LTN

Empresa del sector de seguros

  • Sancor Seguros

Empresa de servicios financieros

  • Banco Galicia

Empresa del sector comercial

  • Grupo Lorenzo

Hotelería Boutique

  • Lares de Chacras

Empresa vitivinícola Boutique

  • Bodega Penedo Borges

Empresa del sector logístico

  • Empresas Tahan

Empresa de la industria del conocimiento y/o base tecnológica

  • Yam Capital Humano

Desarrollos comerciales

  • Sobremonte Market

Desarrolladores inmobiliarios (empate)

  • Grupo Kristich
  • Brandi Developers

Empresa del sector energía, petróleo y minería

  • YPF

Empresa creadora de nuevos empleos

  • Grupo Lorenzo

Experiencia turística y/o cultural

  • Espacio Arizu

Empresa del sector agroindustrial

  • Yancanelo San Rafael

Empresas del sector gastronómico

  • Soberana Restó

