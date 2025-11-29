Todos los ganadores: las empresas y empresarios destacados en los premios AEM

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) realizó su tradicional Premiación Empresarial, que busca dar un reconocimiento que destaca a las empresas y empresarios por su espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia. La misma se realizó este viernes por la noche, en el Hilton Mendoza, y ya están los ganadores de las 17 categorías.