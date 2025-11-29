Alerta en Chile: ¿por qué la inteligencia policial no anticipó el golpe comando al ómnibus mendocino?

El asalto coordinado a un ómnibus de turistas mendocinos en Chile , impulsó un profundo debate en los medios del vecino país. Fue en Radio Biobío , uno de los medios más importantes y con mayores espacios de análisis del vecino país, donde se puso el foco en este hecho para concluir que la delincuencia se profesionalizó y que existe una peligrosa mutación en el panorama delictual chileno. La inseguridad es una realidad, pero los métodos criminales se profesionalizaron, adoptando una logística que parece la producción de una serie de televisión de pago como Netflix, señalaron en el medio trasandino.

El incidente, ocurrido un jueves por la mañana, vio a cinco sujetos armados y con el rostro cubierto descender de dos vehículos oscuros para interceptar el ómnibus . Los criminales golpearon al conductor y a varios pasajeros, robando documentos, dinero y aparatos personales. En el análisis, el periodista Néstor Aburto, destacó que este no fue un robo impulsivo. Aseguran que hoy las organizaciones delictuales detectan rutas de alta circulación turística o comercial, estudian patrones de desplazamiento y activan operaciones coordinadas con el objetivo de maximizar el botín y escapar con rapidez.

La amenaza delictual se desplaza desde las calles solitarias, donde ya "no basta con robar", hacia las autopistas, buses interurbanos y rutas claves estructurales del país. Este episodio demuestra cómo la delincuencia se profesionaliza, implementando una mutación de métodos que se adaptan con la intención de burlar el control policial .

El análisis de estos asaltos de alta coordinación abrió un debate urgente sobre la calidad de la inteligencia policial y la capacidad de análisis criminal en Chile para anticipar estos hechos. El excomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Carlos Collado, invitado a la discusión, estableció una distinción fundamental sobre los tipos de inteligencia: por un lado, está la inteligencia política/estratégica -la que entregan las Fuerzas Armadas a la Presidencia de la República para decisiones de prevención como el terrorismo- y, por otro lado, se encuentra la inteligencia policial o análisis criminal, diseñada para clasificar delitos, adelantar la prevención y, concretamente, pillar a los delincuentes con las manos en la masa.

El problema crucial es la aparente ausencia de la inteligencia de análisis criminal. Respecto al asalto al micro de turistas, el experto señaló que "parece que no tenemos ese tipo de inteligencia, parece que nadie lo previó". La dificultad reside en que las organizaciones delictuales mutan rápidamente. La inteligencia policial debería ser capaz de analizar datos y circunstancias para detectar la posibilidad de que una banda, actuando como en el "Viejo Oeste" que asaltaba diligencias, ataque a turistas que vienen a comprar aprovechando que "el cambio a ellos hoy día les pertenece". Para un buen análisis es imposible prescindir de la data. Hoy en día, las redes sociales como Facebook o Instagram deberían proveer información de importancia para determinar quiénes son las bandas.

Retos operacionales

De acuerdo al expolicía, la falta de capacidad para anticipar se suma a problemas estructurales que dificultan la investigación de estas bandas supra-territoriales. Los fiscales se quejan de la calidad en las filas de las policías y los equipos destacados manejan decenas y decenas de investigaciones en curso. El problema principal es la pérdida de experiencia (expertise) debido a la alta rotación. Collado destacó que la rotación dificulta que los funcionarios policiales (Carabineros o PDI) desarrollen experiencia en focos investigativos específicos, como cibercrimen o bandas criminales. La expertise se pierde cuando un detective con alta especialidad es trasladado a una unidad distinta, obligándole a "subir en la marcha" , a diferencia de las Fuerzas Armadas, que mantienen al personal en su área de especialidad.

Otro desafío es que los delitos no reconocen fronteras comunales. La falta de cruce de datos entre estamentos policiales y fiscalías dificulta la detección de bandas. La creación de la fiscalía supraterritorial se fundamenta precisamente en que no existe un cruce de estamentos para que la policía acceda a esta información y pueda anteponerse a estas jugadas. La cantidad de órdenes de investigar y diligencias excede con creces el personal disponible, provocando lentitud y que las investigaciones resulten "menos pulcras" por falta de rigurosidad.

Asalto a bus con compradores argentinos: ¿Qué pasa con la inteligencia policial en Chile?

El impacto de la Reforma Procesal Penal

De acuerdo al análisis, también hubo un impacto el la seguridad por el cambio de sistema judicial chileno. Bajo el sistema antiguo, los jueces daban las órdenes de investigar, generando una cultura donde los policías eran excelentes investigadores, lo que -aseguran- se perdió. Con la Reforma Procesal Penal, el problema principal al comienzo fue que los policías estaban a cargo de fiscales con poca experiencia en investigación, lo que generaba la sensación de ser solo "auxiliares de la justicia".

Un error grave, señalan, en la primera instancia fue la práctica de entregar "pequeñas instrucciones particulares" a cada policía sin compartir el panorama general de la investigación, impidiendo que los organismos policiales aplicaran sus métodos científicos con toda la información. Aunque hoy los fiscales están más capacitados, la sobrecarga de trabajo persiste. El problema es que los funcionarios se dedican a "grupos multidisciplinarios" o a dedicación exclusiva con fiscales de confianza, lo que complica la disponibilidad de personal para los turnos básicos.