Qué es Alert.AR, el novedoso sistema de avisos de prevención de emergencias, desastres y búsqueda
Argentina lanza Alert.AR, un sistema que enviará avisos inmediatos a teléfonos en áreas en riesgo. También servirá para reforzar la prevención.
Argentina presentará Alert.AR, un mecanismo de alerta temprana que transmitirá avisos oficiales a todos los teléfonos ubicados en una zona afectada, sin necesidad de aplicaciones ni registros previos. La iniciativa busca agilizar la respuesta operativa y mejorar la cobertura ante emergencias de distinta magnitud.
El sistema funcionará mediante la tecnología de difusión celular, lo que permitirá emitir mensajes personalizados según la ubicación del dispositivo. De este modo, cada aviso será geolocalizado y llegará solo a las personas dentro del área de riesgo. La herramienta surge del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Nacional, la AFE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM y empresas de telecomunicaciones.
Implementación del sistema y alcance territorial
Alert.AR se integrará a los protocolos vigentes de comunicación de crisis utilizados por organismos públicos y fuerzas de respuesta. Su despliegue nacional permitirá unificar criterios, reducir demoras y mejorar la coordinación entre instituciones. Según los responsables del proyecto, el sistema brindará un canal directo para advertir sobre eventos meteorológicos severos, incendios, evacuaciones, riesgos tecnológicos, incidentes ambientales y búsquedas urgentes como Alerta Sofía.
Los avisos se envían a todos los dispositivos de una zona de riesgo sin necesidad de los datos personales, lo que protege la privacidad y garantiza un acceso equitativo. Los mensajes incluirán instrucciones breves, información verificada y recomendaciones inmediatas para actuar con rapidez.
Beneficios y experiencia ciudadana
Los organismos de gestión del riesgo prevén que esta herramienta reducirá tiempos de respuesta en contextos críticos. Al no depender de aplicaciones descargables, la llegada del mensaje será automática y masiva, incluso en dispositivos sin conexión a internet. Además, la señal se mantendrá activa aun cuando la red esté saturada por el tráfico generado durante una emergencia.
Cada aviso se mostrará en pantalla completa, acompañado por una vibración distintiva para diferenciarlo de notificaciones comunes. Esto permitirá captar la atención de forma inmediata y minimizar confusiones en momentos de alta tensión.