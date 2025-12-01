Qué es Alert.AR, el novedoso sistema de avisos de prevención de emergencias, desastres y búsqueda

Argentina lanza Alert.AR, un sistema que enviará avisos inmediatos a teléfonos en áreas en riesgo. También servirá para reforzar la prevención.

El sistema de emergencia enviará un alerta a los teléfonos en una zona de riesgo sin, aún cuando no tengan señal.

Argentina presentará Alert.AR, un mecanismo de alerta temprana que transmitirá avisos oficiales a todos los teléfonos ubicados en una zona afectada, sin necesidad de aplicaciones ni registros previos. La iniciativa busca agilizar la respuesta operativa y mejorar la cobertura ante emergencias de distinta magnitud.

El sistema funcionará mediante la tecnología de difusión celular, lo que permitirá emitir mensajes personalizados según la ubicación del dispositivo. De este modo, cada aviso será geolocalizado y llegará solo a las personas dentro del área de riesgo. La herramienta surge del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Nacional, la AFE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM y empresas de telecomunicaciones.

Implementación del sistema y alcance territorial Alert.AR se integrará a los protocolos vigentes de comunicación de crisis utilizados por organismos públicos y fuerzas de respuesta. Su despliegue nacional permitirá unificar criterios, reducir demoras y mejorar la coordinación entre instituciones. Según los responsables del proyecto, el sistema brindará un canal directo para advertir sobre eventos meteorológicos severos, incendios, evacuaciones, riesgos tecnológicos, incidentes ambientales y búsquedas urgentes como Alerta Sofía.

Sistema de alerta X (@MinSeguridad_Ar) Los avisos se envían a todos los dispositivos de una zona de riesgo sin necesidad de los datos personales, lo que protege la privacidad y garantiza un acceso equitativo. Los mensajes incluirán instrucciones breves, información verificada y recomendaciones inmediatas para actuar con rapidez.

Beneficios y experiencia ciudadana Los organismos de gestión del riesgo prevén que esta herramienta reducirá tiempos de respuesta en contextos críticos. Al no depender de aplicaciones descargables, la llegada del mensaje será automática y masiva, incluso en dispositivos sin conexión a internet. Además, la señal se mantendrá activa aun cuando la red esté saturada por el tráfico generado durante una emergencia.