Cómo funciona el botón de emergencias del PAMI disponible en la app Mi PAMI

Con esta herramienta, los jubilados y pensionados de PAMI podrán comunicarse de forma directa ante una emergencia médica desde el celular.

El botón de emergencias de Mi PAMI permite llamar directo a la línea médica sin pasos intermedios.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó, a través de sus redes sociales, que los jubilados y pensionados afiliados pueden acceder a un botón de Emergencias desde su aplicación Mi PAMI.

Esta app está disponible para todos los teléfonos y busca ofrecer un acceso simple, seguro y práctico a las principales prestaciones de la obra social, como cartilla médica, credencial digital, recetas electrónicas y turnos.

Mi PAMI: para qué sirve el botón de emergencias Entre sus funciones más útiles se encuentra el botón de emergencias, pensado para facilitar la comunicación en casos urgentes. Su objetivo es que los afiliados puedan llamar directamente a la línea correspondiente, sin necesidad de recordar números ni realizar pasos intermedios.

Además, si se accede desde un celular, al presionar el número la llamada se inicia automáticamente, lo que permite una atención más rápida y sencilla. La herramienta también posibilita compartir los datos por WhatsApp con familiares o personas de confianza.

Si se accede desde el celular al botón de emergencias, la llamada se inicia automáticamente con solo presionar el número. Con esta función, el PAMI busca garantizar una respuesta más ágil y accesible ante situaciones de salud urgentes, brindando la posibilidad de actuar desde cualquier lugar y en cualquier momento.