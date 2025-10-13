Cómo funciona el botón de emergencias del PAMI disponible en la app Mi PAMI
Con esta herramienta, los jubilados y pensionados de PAMI podrán comunicarse de forma directa ante una emergencia médica desde el celular.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó, a través de sus redes sociales, que los jubilados y pensionados afiliados pueden acceder a un botón de Emergencias desde su aplicación Mi PAMI.
Esta app está disponible para todos los teléfonos y busca ofrecer un acceso simple, seguro y práctico a las principales prestaciones de la obra social, como cartilla médica, credencial digital, recetas electrónicas y turnos.
Te Podría Interesar
Mi PAMI: para qué sirve el botón de emergencias
Entre sus funciones más útiles se encuentra el botón de emergencias, pensado para facilitar la comunicación en casos urgentes. Su objetivo es que los afiliados puedan llamar directamente a la línea correspondiente, sin necesidad de recordar números ni realizar pasos intermedios.
Además, si se accede desde un celular, al presionar el número la llamada se inicia automáticamente, lo que permite una atención más rápida y sencilla. La herramienta también posibilita compartir los datos por WhatsApp con familiares o personas de confianza.
Con esta función, el PAMI busca garantizar una respuesta más ágil y accesible ante situaciones de salud urgentes, brindando la posibilidad de actuar desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Desde el organismo remarcaron que el objetivo de Mi PAMI es acercar cada vez más los servicios de salud y asistencia al alcance de todos los afiliados, promoviendo la autonomía digital y la seguridad médica.