Pronóstico: doce provincias argentinas están en alerta por tormentas fuertes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca un inicio de mes marcado por la inestabilidad: doce provincias están bajo alerta por tormentas fuertes, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo alerta por lluvias intensas.

Las provincias afectadas por la alerta son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Río Negro.

Tormentas, lluvias intensas y ráfagas fuertes marcarán el inicio de diciembre, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el SMN, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes”. Los fenómenos pueden incluir:

Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 70 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen estos valores.

Alerta por lluvias en la provincia de Buenos Aires y CABA

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires estarán bajo alerta naranja o amarilla según la zona, con lluvias persistentes y períodos intensos.

El SMN informó que "l área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes", con acumulados entre 40 y 60 mm, valores que también podrían ser superados puntualmente. No se descarta que, dentro de las áreas de lluvia, se desarrollen tormentas embebidas, capaces de generar ráfagas aisladas y actividad eléctrica.